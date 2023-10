Creme, rossetti, smalti, fondotinta, maschere di bellezza, lozioni: buona parte dei prodotti cosmetici prodotti in Italia arrivano dalla Lombardia. Nel 2022 il territorio ha fatturato 8,8 miliardi di euro, pari al 66,2% del totale nazionale (13,3 miliardi di euro). Un valore che risulta in crescita nel 2023. Nella regione si concentra più della metà delle imprese del settore (54,9%), con a seguire Emilia-Romagna (10,5%), Veneto (6,6%), Toscana (5,9%), Lazio (5,3%) e Piemonte (4,5%). I dati sono del report dell’Osservatorio Cosmetica del Centro Studi Assolombarda e di Cosmetica Italia, presentato durante la recente “Milano Beauty Week”, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere.

“I numeri mettono in evidenza l’importanza della Lombardia per il settore, sia in termini di struttura imprenditoriale sia di fatturato - ha commentato Filippo De Caterina, presidente Sezione Cosmetica di Assolombarda e vicepresidente di Cosmetica Italia -. Dopo l’impatto della crisi sanitaria, che ha fortemente condizionato l’acquisto dei beni di consumo, si è avviato un cammino di crescita: la ripresa è evidente nell’incremento pari al 13,3% del fatturato nel 2022 sul 2021. La cosmetica si è dimostrata dinamica nel mercato interno, ma ancora di più all’estero, arrivando, nella comparazione tra il 2022 e il 2021 a un +18,6% delle esportazioni in valore”.

Oltre il 50% del fatturato delle imprese lombarde proviene dalle vendite estere, a dimostrazione della forte apertura internazionale. Nel 2022 il valore delle esportazioni è stato pari a 4,4 miliardi di euro. I prodotti lombardi e italiani sono apprezzati e riconosciuti per la loro qualità, sicurezza, innovazione e creatività.

“Non a caso - evidenzia il segretario generale della Femca Cisl lombarda, Paolo Ronchi - si parla di ‘quadrilatero lombardo’, con i nodi nelle provincie di Cremona, Monza e Brianza, Milano e Bergamo. Tra grandi, medie e piccole sono attive circa 500 realtà, senza contare il forte impatto dell’indotto. Sono imprese all’avanguardia, che investono in formazione, sviluppo, innovazione, anche in collaborazione con istituti di ricerca di alto livello. C’è una buona quota di personale qualificato e femminile (circa il 50%) e nelle aziende più strutturate riusciamo a firmare accordi di secondo livello interessanti. Il settore ha stretto anche dei rapporti proficui con le scuole superiori sul territorio per avvicinare i giovani”.

Come molti comparti industriali la cosmetica deve fare i conti con la concorrenza asiatica e cinese in particolare. Il report ha evidenziato un’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. Ovviamente, oltre alla produzione, il settore muove una filiera più ampia, che comprende la realizzazione di macchinari, il packaging, le materie prime, la distribuzione, la logistica, il retail. Il sistema italiano genera un fatturato di 36 miliardi di euro e dà lavoro a 390 mila persone.

Il valore globale attuale del mercato è, invece, stimato in circa 500 miliardi di euro, ed è destinato a raggiungere i 700 miliardi nel 2027. Quattro i trend individuati durante la rassegna milanese: la “Conscious Beauty” che coinvolge i temi dell’inclusività e della sostenibilità, la “Smart Beauty” che si concentra sull’efficacia dei prodotti avvalorata test scientifici, la “Customized Beauty” che con l’uso di tecnologie di avanguardia permette di dare consigli e offrire prodotti personalizzati e infine l’“Holistic Beauty” dedicata a chi ricerca il benessere body & mind.

Mauro Cereda



( 9 ottobre 2023 )