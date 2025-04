La mannaia dei azi Usa si abbatte sul made in Italy. Secondo le analisi del Centro studi Confindustria e della Svimez, l’impatto complessivo delle scelte economiche di Trump, il suo ordine esecutivo che introduce imposte generalizzate su 60 Paesi (al 20% per l’Unione europea) potrebbe portare in Italia a una perdita fino allo 0,2% del Pil, a oltre 50.000 posti di lavoro a rischio e a una riduzione dell’export tra il 13,5% e il 16,4% nei settori chiave come agroalimentare, chimica e farmaceutica. A essere colpite saranno soprattutto le regioni leader dell’export come Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, ma anche le aree più fragili del Sud – Sardegna, Molise, Sicilia – dove la scarsa diversificazione rende le imprese particolarmente vulnerabili.

Mentre per Unimpresa le Pmi potrebbero subire fino al 70% delle perdite, cioè tra 3,9 e 5,6 miliardi di euro. E cercare mercati alternativi richiederà tempo e investimenti: da 2 a 3 anni e tra gli 800 milioni e 1,2 miliardi di euro, con la possibilità di recuperare quei soldi solo dal 2027 in poi, con un rendimento stimato tra il 4% e il 6% annuo.

Tra i comparti più colpiti c’è l’agroalimentare: nel 2024 ha esportato verso gli Stati Uniti per 7 miliardi di euro. Con i dazi, nel 2025 si prevede una perdita di circa 742 milioni di euro (-10,6%); a lungo termine, il calo potrebbe arrivare a 2,3 miliardi (-33%). I settori maggiormente penalizzati sono il vino (perdite per 660 milioni e 900 cantine a rischio) e i formaggi (danno stimato in 380 milioni); per meccanica e macchinari, l’export nel 2024 è stato di 12,5 miliardi: ora le tariffe potrebbero ridurre le vendite del 15,8% già nel 2025, pari a 2 miliardi in meno. Entro il 2028, la perdita potenziale potrebbe salire fino a 5,8 miliardi. Le circa 4.500 aziende del settore, che impiegano 180mila persone, vedranno anche un aumento dei costi per l’importazione di componenti dagli Usa.

Tuttavia è proprio dall’agroalimentare che si leva un coro unanime di disapprovazione. Parla di “misura gravemente dannosa” Mario Serpillo, presidente dell’Unione Coltivatori Italiani. “Le ripercussioni – spiega – saranno pesantissime: si stima un impatto potenziale tra i 4 e i 7 miliardi di euro per l’economia italiana, con effetti a catena su occupazione, investimenti e competitività. Basti pensare al solo settore vitivinicolo, che vale 2 miliardi di export verso gli Usa e rappresenta il 25% del nostro export vinicolo totale, con i dazi che potrebbero tradursi in 6 milioni di euro di perdite al giorno per le cantine italiane. Per questo è necessario che l’Europa si attivi immediatamente sul piano diplomatico e che il nostro governo metta in campo misure urgenti per sostenere le imprese colpite”.

Sul piede di guerra ci sono soprattutto i produttori di Parmigiano Reggiano, visto che i dazi colpiscono in particolar modo l’eccellenza emiliana tra le più conosciute al mondo.

Cronache di giornate difficili, di proteste e di preoccupazioni. Di fronte alle tasse a stelle e strisce che, per quanto riguarda il Parmigiano, uno dei formaggi più diffusi e amati al mondo, passano dal 15% al 35%, con un aumento appunto del 20%. Con i produttori che temono di essere solo all’inizio. “Certo – afferma Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano – si tratta di un prodotto premium e l’aumento del prezzo non porta automaticamente a una riduzione dei consumi, ma dobbiamo lavorare per cercare con la via negoziale di fare capire per quale motivo non ha senso applicare dazi a un prodotto di nicchia come il nostro che non è in reale concorrenza con i parmesan americani”. Per il Parmigiano quello statunitense è il primo mercato estero, che rappresenta oggi il 22,5% della quota dell’export totale. La Dop occupa inoltre il 7% del mercato dei formaggi duri americani e viene venduto a un prezzo più che doppio rispetto a quello dei “parmesan”. Bertinelli ricorda poi che “nel 2019, quando Trump introdusse tariffe aggiuntive pari al 25%, il Parmigiano fu il prodotto più colpito con un incremento del prezzo a scaffale dai 40 ai 45 dollari al chilo. Poi i dazi sono stati sospesi il 6 marzo del 2021 e non ci hanno creato problemi in termini di vendite. Gli americani hanno continuato a sceglierci anche quando il prezzo è aumentato in quanto negli Stati Uniti chi compra il Parmigiano fa una scelta consapevole: ha infatti un 93% di mercato di alternative che costano due-tre volte meno”.

Provano a gettare acqua sul fuoco il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale sostiene che “non si tratta di una catastrofe”, e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che chiede di “evitare isterismi. Ci stiamo concentrando sulle tabelle di Trump – dice – per comprenderne gli effetti prevedibili. Dobbiamo scongiurare una guerra commerciale. Valuteremo all’interno dell’Unione europea, che detiene la delega al commercio, come procedere e continueremo a ragionare con il nostro alleato strategico anche per non rinunciare al mercato americano, che rappresenta il nostro secondo mercato dopo quello europeo”.

Per Confagricoltura sarà l’agroalimentare dell’Emilia-Romagna ad accusare con maggiore forza il colpo inferto alle esportazioni dai dazi Usa, “con il rischio di ricadute soprattutto sulle aree collinari e di montagna dove si trovano molte aziende dei comparti lattiero-caseario e vitivinicolo, come quelle che producono il Pignoletto. È necessario che l’Italia e la Ue adottino una strategia uniforme per arrivare a un negoziato costruttivo a beneficio di tutti”, sprona Davide Venturi, presidente di Confagricoltura Bologna.

Intanto, dopo il buon risultato delle due edizioni 2024, che hanno registrato oltre 22.000 partecipanti, i caseifici del Parmigiano riaprono le porte al pubblico: sabato 12 e domenica 13 aprile torna l’edizione primaverile di “Caseifici Aperti”, l’appuntamento promosso dal Consorzio che due volte all’anno offre a tutti la possibilità di partecipare e immergersi nella produzione della Dop. L’iniziativa coinvolge 51 caseifici in tutte le province della zona di origine, di cui 19 a Parma, 14 a Reggio Emilia, dieci a Modena, tre a Bologna alla sinistra del fiume Reno e cinque a Mantova alla destra del Po. Numerose le attività proposte tra classiche visite alle stalle, aperture di forme, pranzi con prodotti locali e degustazioni di varie stagionature e biodiversità in collaborazione con APR (Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano). “Quella degli appassionati che desiderano scoprire i luoghi di produzione della Dop – aggiunge Bertinelli – è una domanda in costante aumento. Nel 2024 il turismo in Italia ha avuto un incremento complessivo del 2,5% rispetto al 2023, raggiungendo 458,5 milioni di presenze: un risultato trainato principalmente dai turisti stranieri, 251,5 milioni, aumentati del 7,4%. Nello specifico del turismo enogastronomico italiano, il settore ha generato un valore economico complessivo di 40,1 miliardi di euro, registrando un interesse crescente per esperienze legate alle tradizioni culinarie del Paese, quali le visite ai caseifici del comprensorio, i cui visitatori sono stati 180.000, in aumento del 5,9% sul 2023. Le indicazioni geografiche non sono dunque solo un fattore economico per chi le produce, ma anche un vero e proprio elemento di sviluppo territoriale per la loro zona di origine”.

Fabio Ranucci



( 4 aprile 2025 )