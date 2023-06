Coraggio, speranza e tanta voglia di ripartire. Con questa ricetta i cittadini della Romagna si sono rimboccati le maniche e sono tornati a vivere dopo i giorni drammatici dell’alluvione che ha registrato morti e danni ad abitazioni e imprese. “Un evento dalle proporzioni inimmaginabili, che ha causato 15 vittime, devastato intere provincie e fermato, per alcuni giorni, anche alcune nostre aziende che, oggi, sono già tutte ripartite”. Così il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani in occasione dell’Assemblea annuale tenutasi a Sassuolo fotografa un settore in piena salute che complessivamente occupa 26.500 addetti diretti in 259 aziende in Italia e che nel 2022 ha raggiunto numeri di alto livello con 8,7 miliardi di euro di fatturato.

Nel dettaglio sono 128 le aziende di piastrelle di ceramica presenti sul suolo italiano, che nel corso del 2022 hanno prodotto 431,2 milioni di metri quadrati (-0,9% sull’anno 2021), e dove sono occupati 18.639 addetti diretti, in linea con l’anno precedente. Le vendite complessive sono state di 448,9 milioni di metri quadrati (-1,4%). Le vendite in Italia superano i 92,7 milioni di metri quadrati (+1,7%) mentre l’export raggiunge 356,2 milioni di metri quadrati (-2,2%). Il fatturato totale delle aziende italiane di piastrelle sfiora i 7,2 miliardi di euro (+16,5%), che provengono per 6 miliardi dalle esportazioni (+14,8%; quota del 83% sul fatturato) e per 1,2 miliardi di euro da vendite in Italia. Gli investimenti a 441,3 milioni di euro, in crescita del 25,6% sul 2021, e con una quota sul fatturato del 6,1%.

Trenta invece sono le aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria, di cui 27 localizzate nel distretto di Civita Castellana (Viterbo). L’occupazione complessiva è di 2.652 dipendenti diretti, la produzione è pari a 3,6 milioni di pezzi. Il fatturato è di 396,9 milioni di euro, con vendite sui diversi mercati esteri per 156,8 milioni di euro (40% del totale).

L’industria dei materiali refrattari contra anch’essa 30 aziende che danno lavoro a 1.639 addetti, con una produzione di 301.100 tonnellate. Il fatturato totale è in flessione rispetto allo scorso anno (373 milioni di euro; -2%) e deriva da vendite sul territorio nazionale per oltre 151 milioni di euro, e da esportazioni superiori ai 222 milioni.

Il settore dei produttori italiani di laterizi si compone di 62 imprese, la cui occupazione ammonta a circa 3mila addetti: nel 2022 il fatturato è stato di 700 milioni di euro, principalmente realizzato sul mercato italiano. La produzione totale ammonta a 4,6 milioni di tonnellate.

In ultimo le 9 aziende industriali di stoviglie in ceramica che occupano 654 dipendenti, per una produzione 9.900 tonnellate e con vendite di prodotto finito pari a 9.400 tonnellate. L’attività sul mercato domestico rappresenta il 75% delle vendite totali. Il fatturato 2022 è pari a 60,1 milioni di euro (+27%), di cui il 63% realizzato in Italia.

Contento dei risultati il presidente Savorani non nega la flessione che si è registrata nei primi mesi del 2023: “Senza dubbio - afferma - dopo lo straordinario exploit dei primi sei mesi del 2022, un ritorno su valori più bassi poteva essere prevedibile”. Bene la flessione dei prezzi dell’energia termica ed elettrica “anche se - continua - rimangono aperti tutti i problemi strutturali, quali l’assenza dei decreti attuativi finalizzati ad aumentare di 2 miliardi di metri cubi l’estrazione di gas nazionale, da destinare ai settori gasivori, e una riforma degli Ets destinata ad aggravare ulteriormente le penalizzazioni competitive per l’industria Ue. Lo strumento Ets, nato con il condivisibile obiettivo di decarbonizzazione, si è dimostrato inefficace e controproducente in termini di miglioramento ambientale, determinando altresì un effetto recessivo sull’industria”.

Sara Martano

( 23 giugno 2023 )