Vi è un distretto culturale, unico in Italia, che da un decennio a questa parte, sta' producendo e sfornando dati e risultati importanti, riferiti soprattutto all'economia ed allo sviluppo locale. Per la precisione parliamo del Distretto culturale del Nuorese, definito “Atene della Sardegna”. Perché, innanzitutto, distretto culturale? E perché “Atene della Sardegna”? Il Distretto culturale del Nuorese è nato nel 2012 a seguito di un Master in sviluppo turistico tenutosi alla Cattolica di Milano, corroborato da uno studio di fattibilità del 2015, svolto da un gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Francesco Timpano, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Uno studio che ha fornito, nel complesso, una dettagliata chiave di lettura sul contesto territoriale, organizzativo e normativo. Nello specifico sono stati oggetto di approfondimento, analisi e studio il quadro normativo di riferimento, gli assetti istituzionali ed organizzativi, il contesto territoriale, i beni e le attività culturali del territorio, le funzioni ed i servizi. L'area di riferimento corrisponde alla Sardegna centrale e nord orientale, fra Barbagie e Baronie, con caposaldo la città capoluogo di Nuoro. Un'area, questa, sostanzialmente omogenea sia dal punto di vista storico- economico che culturale e sociale. In merito alla definizione di Distretto culturale, vi è da precisare che le “industrie culturali” sono quelle che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando vengono concepiti come possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. E’ in questo senso che si può parlare anche di “industrie creative”, utilizzanti la cultura come input

( 22 agosto 2023 )