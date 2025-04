Il pavimento della fabbrica risuona del consueto rumore del lavoro. I pezzi si muovono lungo la catena di montaggio e ad ogni stazione un operaio ne assembla altri fino a quando il prodotto finito esce dalla linea. Gli operai completano un numero costante di unità ogni ora. Ti guardi intorno e ti rendi conto che non ci sono persone che gestiscono le macchine. Tutti gli operai sono robot. Potrebbero essere le 2 del mattino o le 14 del pomeriggio. Una fabbrica oscura, come suggerisce il nome, opera in completa oscurità, poiché i robot non hanno bisogno di luce per funzionare. Lo stabilimento in questione, situato a Changping, in Cina, è un polo produttivo di nuova generazione che utilizza l’intelligenza artificiale e i big data per ottimizzare la produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A differenza delle fabbriche tradizionali, dove i lavoratori si alternano nell’assemblaggio dei prodotti, questa struttura si affida esclusivamente alle macchine per ogni aspetto, dalla movimentazione dei materiali all’assemblaggio finale. Il gigante dell’elettronica di consumo Xiaomi ha guidato questa rivoluzione lanciando nel suddetto distretto un impianto completamente automatizzato in grado di produrre uno smartphone al secondo. La fabbrica integra sistemi di autoregolazione basati sull’intelligenza artificiale che ottimizzano l’efficienza produttiva riducendo al minimo gli errori. Inoltre, Xiaomi ha implementato un sistema di rimozione della polvere completamente automatizzato, eliminando la necessità di personale addetto alle pulizie. E’ questa la Cina che fa paura agli Usa? Nell’attuale mondo industriale in rapida evoluzione, l’automazione basata sull’intelligenza artificiale non è più solo una parte del futuro; è già realtà. Uno degli esempi più significativi di questa trasformazione è proprio l’ascesa delle fabbriche oscure in Cina. Aziende come Xiaomi sono in prima linea in questa trasformazione, portando l’efficienza e la precisione della produzione a nuovi livelli. Tuttavia, la continua crescita di questa tecnologia solleva interrogativi cruciali sul futuro del lavoro, sul potenziale di delocalizzazione e su come le società si adatteranno a questo nuovo approccio alla produzione. Xiaomi ha investito circa 330 milioni di dollari nella struttura, che si estende su 81.000 metri quadrati e ha una capacità produttiva annua di 10 milioni di dispositivi. Il più ampio progresso della Cina verso l’automazione è in linea con la strategia Made in China 2025, che mira a consolidare il Paese come leader globale nella produzione ad alta tecnologia. Solo nel 2022, la Cina ha installato 290.367 robot industriali, pari al 52% del totale mondiale, secondo la Federazione Internazionale di Robotica (Ifr). L’automazione contribuisce a semplificare le operazioni, riducendo la necessità di infrastrutture incentrate sull’uomo come illuminazione, riscaldamento e aree relax, con conseguente riduzione dei consumi energetici. Questo è in linea con gli obiettivi di neutralità carbonica della Cina per il 2060, poiché l’automazione in ambito industriale è un fattore chiave per migliorare l’efficienza energetica complessiva in tutti i settori. Le fabbriche oscure rappresentano un cambiamento significativo nella produzione industriale, offrendo efficienza, risparmi sui costi e scalabilità. Tuttavia, sollevano anche preoccupazioni in termini di occupazione, adattabilità e sicurezza. Sebbene molte aziende stiano investendo nella produzione a luci spente, la transizione non sarà uniforme nei diversi settori. La chiave per un futuro di successo risiede nell’equilibrio tra automazione e competenze umane, garantendo che la tecnologia migliori la produttività e crei nuove opportunità per i lavoratori in un mercato del lavoro in continua evoluzione. La Cina è diventata leader mondiale nell’automazione industriale. Il governo investe massicciamente in questi settori per rafforzare la capacità produttiva del Paese e rimanere competitivo in un mercato globale in rapida evoluzione. Nel 2023, la densità di robot in Cina ha raggiunto i 470 robot ogni 10.000 addetti al settore manifatturiero, significativamente superiore alla media globale di 162 robot ogni 10.000 dipendenti. Aziende come Foxconn e Byd stanno guidando questa trasformazione. Ad esempio, Foxconn ha sostituito 60.000 lavoratori con robot nel suo stabilimento di Kunshan nel 2016 e ha già automatizzato il 30% delle sue operazioni. Allo stesso modo, Byd, un importante produttore di veicoli elettrici, utilizza robot per assemblare batterie e telai per veicoli elettrici nei suoi stabilimenti di Shenzhen e Xi’an. Ma come si può ben immaginare, la rapida adozione dell’automazione solleva preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda la perdita di posti di lavoro in un paese che conta miliardi di persone. Il settore manifatturiero impiega attualmente oltre 100 milioni di persone in Cina e molti di questi posti di lavoro potrebbero essere sostituiti dai robot. Un rapporto di Oxford Economics del 2017 prevedeva che 12 milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero in Cina potrebbero essere persi a causa dei robot entro il 2030. Il World Economic Forum prevede che entro il 2027, fino a 83 milioni di posti di lavoro potrebbero essere persi a causa dell’automazione, in particolare nelle linee di assemblaggio e nei magazzini. Il Wef prevede altresì che entro il 2027 saranno creati 69 milioni di nuovi posti di lavoro in settori come l’energia verde e la tecnologia. Tuttavia, la sfida principale è garantire che i lavoratori si adattino a questi nuovi ruoli. Ma il problema di questa transizione è il divario di competenze. Il futuro del lavoro richiederà un equilibrio tra progresso tecnologico e potenziale umano. Concentrandoci sulla riqualificazione dei lavoratori, promuovendo l’etica dell'intelligenza artificiale e incoraggiando la collaborazione tra esseri umani e macchine, possiamo garantire che l’automazione migliori il lavoro umano anziché sostituirlo. I robot stanno arrivando, e non solo ci ruberanno il lavoro, ma verranno anche pagati per farlo. Ora, il Ceo di Nvidia , Jensen Huang, ha fatto una prognosi controversa: entro la fine del decennio, le aziende potrebbero dover “pagare” i robot circa 50.000 dollari (circa 38.500 sterline) all’anno per colmare la carenza di manodopera. E’ però il New York Times a mettere il dito sulla piaga ai manager. Se l’intelligenza artificiale può fare il tuo lavoro, forse può anche sostituire il tuo Ceo: “Gli amministratori delegati sono vulnerabili alle stesse forze che investono i loro dipendenti. La leadership è importante, ma lo sono anche l'efficienza e la riduzione dei costi. L'amministratore delegato è sempre più esposto al rischio dell'intelligenza artificiale, proprio come chi scrive comunicati stampa e chi si occupa del servizio clienti. Le fabbriche oscure, completamente automatizzate, potrebbero presto avere una controparte al vertice dell'azienda: le suite oscure. Questa non è solo una previsione. Alcune aziende di successo hanno iniziato a sperimentare pubblicamente il concetto di un leader dell'IA, anche se al momento potrebbe trattarsi in gran parte di un esercizio di branding”. Quasi l’80% del lavoro di un Ceo può essere sostituito dall’intelligenza artificiale. Ciò include scrivere, sintetizzare ed esortare i dipendenti. “Più sottilmente, l’Ia – se raggiungerà uno qualsiasi dei livelli promessi dai suoi venditori – democratizzerà il ruolo del top management, pur ridimensionandolo”. L’ultimo rapporto di Coherent Market Insights esamina le prospettive di crescita del mercato delle Dark Factories dal 2025 al 2032. Si stima che il mercato globale delle fabbriche oscure raggiungerà i 44,12 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 70,63 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,9% dal 2024 al 2031.

Raffaella Vitulano

( 24 aprile 2025 )