Economic Symposium

La crisi del settore immobiliare in Cina piomba su Jackson Hole, dove dal domani i banchieri centrali si riuniranno come di consueto per fare il punto sulla politica monetaria. Fra i nodi dei tassi di interesse e di un'inflazione che galoppa si impone ora con forza la 'questione cinese': l'economia del Dragone non solo sta rallentando, ma è piegata da emergenze che rischiano di travolgere il mondo intero, andando a complicare il lavoro delle banche centrali, già in prima fila per cercare di spegnere la corsa dei prezzi. Nello scenario mozzafiato del Gran Teton National Park del Wyoming i riflettori sono puntati su Jerome Powell. Sarà infatti il presidente della Fed a guidare il simposio, che quest'anno ha il titolo di 'Structural Shifts in the Global Economy', e a delineare la possibile strada andando avanti per la banca centrale. Una strada su cui Pechino potrebbe avere un peso non indifferente. La bancarotta di Evergrande negli Stati Uniti e la crisi del gigante Zhongrong International Trust innervosiscono infatti non solo gli investitori, ma anche le banche centrali e in primis la Fed. Per ora l'allarme è contenuto, ma molti esperti temono l'effetto contagio. "Ho ricalibrato le mie posizioni ottimistiche sulla Cina", ammette Steve Rattner, ex dell'amministrazione Obama e ora numero uno di Willett Advisors, osservando come uno dei problemi del Dragone è il fatto che il presidente Xi Jinping non è un esperto di economia e quindi le sue ricette per risolvere eventuali problemi economici e finanziari rischiano di avere effetti non positivi. Una eventuale crisi cinese non sarà passata al resto del mondo tramite canali finanziari perché Pechino non è abbastanza integrata nel sistema globale, mettono in evidenza alcuni analisti, secondo i quali fra i canali di trasmissione ci sono i prezzi delle commodity e un possibile calo della fiducia in grado di innescare una 'avversione al rischio' che potrebbe far apprezzare il dollaro. Il canale che però più fa temere è quello dell'economia reale. E questo non è una buona notizia, considerato che la Cina è la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti e le due economie sono strettamente legate. La crescita cinese è già stata rivista per quest'anno al ribasso dalle maggiori banche: Barclays stima un +4,5% rispetto al precedente 4,9%, Nomura prevede un +4,6% mentre Morgan Stanley e JPMorgan stimano rispettivamente un +4,7% e un +4,8%. Mizuho è la più ottimista con un +5,0%. "Da tempo penso che il colosso cinese avrebbe prima o poi rallentato", dice l'ex segretario al Tesoro americano, Larry Summers, ai microfoni di Bloomberg. Dicendosi preoccupato dalla possibilità che gli Stati Uniti possano diventare il "bersaglio della frustrazione cinese", Summers invita Washington alla cautela e a calibrare l'approccio nei confronti di Pechino. Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha di recente lanciato l'allarme sulla crescita cinese, parlando di "fattore di rischio", ma dicendosi comunque ottimista sulla tenuta dell'economia americana che continua a correre nonostante l'aggressiva campagna di rialzi dei tassi di interesse della Fed. Secondo gli analisti, un rallentamento contenuto della crescita di Pechino avrà un impatto limitato sull'Azienda America e sui calcoli della Fed. Se invece la Cina sperimentasse una spirale al ribasso, la fuga dal rischio e le più stringenti condizioni finanziarie che ne scaturirebbero potrebbero spingere la Fed a intervenire e tagliare i tassi prima del previsto. Uno scenario sul quale vanno ad aggiungersi la guerra in Ucraina e le tensioni geopolitiche fra Washington e Pechino che, al momento, sembrano solo in grado di aumentare. Resta il dato di fondo: iIl presidente Xi Jinping sta affrontando il 'momento Lehman Brothers' della Cina, il cui sistema finanziario è a un passo dalla crisi conclamata a seguito del crack Evergrande, salvo che Pechino non intervenga e intraprenda azioni radicali. Le difficoltà di Zhongrong International Trust, che vende prodotti finanziari esoterici, preoccupano gli investitori perché si vanno a sommare a quelle gravi dei colossi immobiliari Country Garden ed Evergrande (numeri uno e due del settore, oberati da 500 miliardi di dollari aggregati di debito), facendo temere per la tenuta o per un possibile shock dell'economia del Dragone, già in marcia a passo ridotto. Tra lo yuan ai minimi degli ultimi 16 anni sul dollaro, la brusca contrazione di export e domanda interna, e investimenti esteri diretti in frenata (-4% nei primi sette mesi), la Cina rischia di cadere nella classica trappola della liquidità. Cai Fang, stimato economista della Banca centrale cinese (Pboc), ha lanciato l'allarme e ha sollecitato misure draconiane come una maxi iniezione da 550 miliardi di dollari nell'economia per fermare una psicologia deflazionistica e le famiglie che, di riflesso, ridimensionano i loro piani.

Rodolfo Ricci

( 22 agosto 2023 )