Lo tsumani dei dazi americani è all'orizzonte, ma la Cina è pronta ad affrontare gli shock esterni, anche più grandi del previsto. Il premier Li Qiang ha voluto puntare sulla globalizzazione e sull'immagine di stabilità dell'economia mandarina, pur se acciaccata, parlando agli 86 ceo di aziende straniere riuniti alla Diaoyutai State Guesthouse di Pechino. Mentre, alla ricerca del dialogo con gli Stati Uniti, fa passi avanti l'ipotesi di incontro tra i presidenti americano e cinese, Donald Trump e Xi Jinping, sulla spinta della missione in Cina del senatore del Montana, Steve Daines. Nel discorso di apertura del China development forum, il premier ha invitato i ceo a cogliere le opportunità del rinnovato slancio della Cina nell'innovazione di cui DeepSeek e Unitree sono gli ultimi campioni, rispettivamente, nell'intelligenza artificiale e nella robotica umanoide.

"Dietro le giovani piante in rapida crescita c'è la foresta pluviale d'innovazione che sta prendendo forma. Il prossimo DeepSeek può emergere in ogni momento", ha affermato il premier. Dopo aver eliminato le restrizioni nella manifattura, Pechino aprirà di più i settori delle tlc, finanziario, internet, dell'assistenza medica e dell'istruzione, oltre a spingere i consumi e a stabilizzare i mercati immobiliari e azionari. Roland Busch, numero uno di Siemens e co-presidente dell'evento, ha detto nel suo intervento che occorre "lavorare insieme. Applaudiamo i continui sforzi della Cina per espandere l'apertura ad alto livello e contribuire a un campo di gioco equo. Le multinazionali hanno fatto parte della storia di successo della Cina", ha aggiunto Busch, testimone autorevole del rafforzato interesse delle aziende Ue per il Dragone con le turbolenze transatlantiche.

Ola Kallenius, capo di Mercedes-Benz, ha affermato che di fronte alle incertezze del mercato globale, le ulteriori politiche di apertura di Pechino sono significative e il gruppo tedesco "continuerà ad aumentare i suoi investimenti in Cina" per 1,9 miliardi di dollari. Per Oliver Zipse di Bmw, c'è fiducia sull'outlook della Cina, al punto da giustificare il rafforzamento della presa della compagnia tra investimenti, produzione, ricerca e più cooperazione con i partner locali. La presenza europea di quest'anno al forum è stata più consistente del passato, ma quella americana, sebbene inferiore alle scorse edizioni nel mezzo delle turbolenze delle guerra commerciale, è rimasta la più numerosa.

Denis Depoux, direttore generale di Roland Berger, ha lodato il discorso di Li: "C'è una finestra per la Cina per essere lo stabilizzatore, il riformatore e il pilastro responsabile. In questo, possono fare da spalla all'Europa". Gli Usa hanno schierato tra gli altri Tim Cook di Apple, Stephen Schwarzman di Blackstone, Hock Tan di Broadcom, Bob Sternfels di McKinsey, Brian Sikes di Cargill, Albert Bourla di Pfizer e Cristiano Amon di Qualcomm.

Il premier cinese ha chiesto un dialogo con Washington nell'incontro di ieri con una delegazione di imprenditori Usa guidata dal senatore americano Steve Daines, sostenitore del presidente Trump in missione in Cina quasi come inviato speciale. "Le nostre due parti devono scegliere il dialogo rispetto allo scontro, la cooperazione alla competizione a somma zero", ha detto Li. In serata, Daines, sulla sua visita, ha spiegato di puntare a gettare le basi per un summit tra leader.

"Questo è stato il primo passo verso un altro passo importante successivo: un incontro tra il presidente Xi e il presidente Trump - ha detto in un'intervista al Wall Street Journal -. Quando ciò accadrà e dove è ancora da determinare".

Rodolfo Ricci