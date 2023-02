Occupazione

La Lombardia e il milanese restano le aree con il mercato del lavoro più dinamico in Italia, ma anche qui non mancano i problemi per il reclutamento di personale. Fra i dati che attestano questo primato ci sono quelli resi noti da InfoJobs, piattaforma leader per la ricerca di impiego online (6,5 milioni di iscritti), che ha tracciato un consuntivo per il 2022, analizzando le quasi 410 mila offerte pubblicate dalle aziende. Tra le regioni spicca la Lombardia (32% degli annunci), seguita da Emilia Romagna (17%), Veneto (13%), Piemonte (9,3%), Toscana e Lazio (entrambe al 6%), mentre a livello provinciale Milano dimostra la sua attrattività (12,4%), precedendo Torino (5,2%), Roma (5%) e Bergamo e Brescia (a pari merito al 4,2%).

“Il 2022 - spiega l’Head of Job di InfoJobs, Filippo Saini - è stato un anno complesso, segnato da scenari economici, sociali e geo-politici che hanno plasmato l’andamento del mercato del lavoro. Il secondo semestre è stato caratterizzato da una contrazione delle nuove opportunità gestite tramite i classici annunci di lavoro, a favore di attività di ricerca più mirate, che sono aumentate di oltre il 40%”. Le imprese non si sono limitate a pubblicare le offerte, ma per selezionare il candidato ideale in oltre 8 mila hanno setacciato il data base della piattaforma, scaricando circa 90 mila curricula. E qui si arriva al problema di come fare incrociare le proposte con i profili sul mercato, un tema discusso a Milano in un convegno alla Società Umanitaria, che ha messo di fronte associazioni datoriali, sindacati, istituzioni e università.

“Anche in Lombardia - ha osservato il segretario della Cisl milanese, Eros Lanzoni - c’è un notevole mismatch fra offerte e domande di lavoro. Le imprese fanno fatica a trovare le professionalità di cui hanno bisogno: mancano soprattutto le figure tecniche, specializzate. Occorre riflettere sulla congruità fra la proposta formativa e i bisogni del territorio, non tanto a livello universitario, ma soprattutto di scuola superiore e professionale. Vanno intensificati i rapporti fra due mondi che a volte si parlano poco”.

Ogni anno, secondo la Camera di commercio, non si trovano circa 40 mila lavoratori, in compenso sono circa 240 mila i Neet, i giovani lombardi che non studiano e non lavorano. Il direttore dell’Area formativa di Assolombarda, Davide Ballabio, ha rilevato che talvolta c’è un problema di conoscenza da parte delle aziende dei percorsi esistenti; mentre il segretario generale dell’Unione Artigiani di Milano e Monza-Brianza, Marco Accornero, ha sottolineato che a pesare sulle difficoltà che incontrano gli associati a reperire personale c’è anche la cattiva immagine sociale di cui gode il lavoro manuale. Il problema dell’allineamento delle skills non riguarda solo i giovani, ma anche i lavoratori maturi. Il prorettore dell’Università Milano-Bicocca, Mario Mezzanzanica, ha notato che i cambiamenti nel mondo del lavoro hanno abbassato da 55 a 40-45 anni l’età media delle persone che, una volta persa l’occupazione, fanno fatica a ricollocarsi. Tutti, infine, hanno lanciato l’allarme-denatalità: continuando con questo trend l’Italia si troverà fra qualche decennio con gravi carenze di lavoratori.

Tornando all’analisi di InfoJobs, le figure più richieste appartengono alla categoria “Operai, produzione e qualità” (24,5%), seguono “Acquisti, logistica e magazzino” (10,4%) e “Amministrazione, contabilità e segreteria” (9%). Rispetto al 2021 sono in crescita le ricerche nel turismo e nella ristorazione. La “top 10” vede in fila: magazzinieri, addetti vendita, agenti di commercio, operai di produzione, addetti all’imballaggio, specialisti di back office, addetti alla pulizia camere, consulenti di gestione aziendale, addetti alla fatturazione, operatori di macchine cnc.

Mauro Cereda