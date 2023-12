Il rinnovo del Patto per il lavoro nel Turismo in Liguria 2024, appena siglato da Regione, sindacati e categorie datoriali, è giunto alla suo settimo anno. Punta a sostenere le realtà imprenditoriali che assumono personale a tempo indeterminato o tempo determinato per un periodo non inferiore a 8 mesi (che scendono a 7 per il comparto balneare). Le risorse disponibili, che si tradurranno in bonus per le aziende che assumeranno personale , ammontano a circa 5 milioni di euro. Il budget verrà definito compiutamente alla pubblicazione dell'avviso e, come gli anni passati, saranno possibili ulteriori integrazioni per soddisfare tutte le domande. Il patto 2023 si è chiuso con la presentazione di domande per 2.539 contratti, di cui 290 a tempo indeterminato, da parte di 658 aziende, per un totale richiesto di 6.368.634,50 euro. Nel 2024 i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1 gennaio. Entro primavera verrà aperto lo sportello per la richiesta dell'incentivo fino all'esaurimento delle risorse disponibili. La nuova edizione del patto presenta altre novità: l'innalzamento dei bonus occupazionali previsti per la stipula di contratti a tempo indeterminato dai precedenti 6 mila a 8 mila euro, l'incremento dei bonus per i contratti a tempo determinato di 500 euro rispetto alla precedente annualità arrivando così a 3.500 euro per i contratti di 8 mesi e la nascita di un sistema di monitoraggio in tempo reale dell'andamento dell'intervento che prevede l'invio automatico da parte del sistema applicativo di informazioni circa la quantità e la tipologia di contratti incentivati. "Il turismo - sottolinea il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - è strategico per la nostra economia: gli ultimi dati, con una previsione di chiusura del 2023 a 16 milioni di presenze complessive, confermano la bontà delle azioni intraprese, a partire da questo patto, una misura unica nel suo genere a livello nazionale, molto attesa dalle imprese del settore". "In questo accordo si definisce con maggior puntualità il coinvolgimento del sindacato a tutela dei lavoratori, ma che qualifica positivamente anche le imprese - sottolineano Cgil, Cisl e Uil - il patto, inoltre, prevede una premialità per le aziende che sostengono la contrattazione di secondo livello per una migliore organizzazione e gestione del lavoro e tutto quanto attiene i diritti dei lavoratori". L'importo del bonus assunzionale potrà essere incrementato del 10% se l'impresa risulta iscritta al Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili o risulta autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale. Più 10% anche se il lavoratore assunto è beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro e se ha sottoscritto un Patto di servizio personalizzato attivo nell'ambito del Programma Gol. Aumento del 35%, invece, per i lavoratori disabili e del 50% se, dal primo gennaio 2024, l'azienda ha sottoscritto con i sindacati una contrattazione di secondo livello. Intanto la Regione Liguria finanzierà, con il Piano dell'economia, del mare e del turismo, 49 nuovi corsi di formazione per 600 persone da occupare nel campo della ristorazione, i viaggi, esperti audiovisivi e della logistica portuale. È stata infatti pubblicata mercoledì la graduatoria del bando, aperto ad agosto e chiuso il 6 ottobre, per cui sono stati stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo sociale europeo. I corsi, che avranno durata da 150 a 800 ore, coinvolgeranno circa 600 allievi disoccupati a partire da gennaio nei settori più strategici dell'economia ligure individuati grazie alla sinergia tra Regione Liguria, Camere di commercio e associazioni di categoria. "Il Piano dell'economia, del mare e del turismo ha avuto un grandissimo successo e ci permetterà di offrire un'occasione di accesso al mondo del lavoro a 600 disoccupati liguri- sottolinea l'assessore alla Formazione Marco Scajola". Si tratta, aggiunge, di "un supporto concreto non solo per chi non ha impiego, ma anche per tante aziende che faticano a trovare personale qualificato. Per la stagione 2024 avremo, tra gli altri, nuovi addetti al ricevimento, guide ambientali, operatori di agenzia viaggi, cuochi, camerieri, pizzaioli, ma anche marinai". Tra i settori più gettonati il mondo della ricettività turistica con 14 corsi finanziati, a seguire le professioni che fanno riferimento al settore meccanico elettrotecnico e impiantistico con 11 progetti, sei per la ristorazione, sei per le professioni nautiche, sette nella logistica portuale, tre nell'ambito audiovisivo e infine due corsi da frigorista.

Cecilia Augella

( 28 dicembre 2023 )