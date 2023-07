Firmato l’accordo per il passaggio delle attività di Speedline (controllata dalla multinazionale Ronal) al fondo tedesco di investimenti industriali Callista. Con l’intesa, sottoscritta dai sindacati, si conclude positivamente una delle più complesse crisi aziendali, iniziate oltre un anno fa con l’annuncio della cessazione della produzione di componenti per l’industria automotive nello stabilimento di Santa Maria di Sala (Venezia).

L’intesa prevede il passaggio immediato di tutti i 356 lavoratori. Il piano industriale che sorregge questo accordo è stato lungamente discusso nel corso di numerosi incontri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove la sottosegretaria Fausta Bergamotto insieme alla Regione Veneto ha garantito l’impegno delle istituzioni.

Il Mimit ha invitato la cedente Ronal a favorire in ogni modo, anche nei prossimi mesi, lo sviluppo positivo del nuovo piano industriale di Callista e, a questo proposito, è stato concordato di convocare in futuro la multinazionale per verificare l’andamento di questa importante operazione industriale.

“L’impegno del ministero - ha detto Bergamotto - continuerà con la stessa intensità e determinazione per far sì che da questa crisi aziendale possano derivare nuove opportunità industriali e occupazionali in un settore molto importante per l’automotive italiana. La nuova Speedline è fornitrice dei maggiori marchi del Made in Italy in questo settore, da Ferrari a Lamborghini, a Maserati”.

Si scrive così una pagina importante per il tessuto produttivo del territorio, come ci tiene a sottolineare Matteo Masiero segretario di Fim Cisl Venezia: “Da domani avrà inizio il secondo tempo e la gestione di quanto concordato. Dobbiamo capitalizzare le nostre potenzialità e rendere la nostra, un’impresa migliore. Rimane da definire la partecipazione di Invitalia al progetto Speedline, ma su questo sono certo che le istituzioni territoriali, comune, città metropolitana e Regione Veneto, lavoreranno con noi affinché questa garanzia diventi realtà”. In rappresentanza dei lavoratori, tira un sospiro un sollievo anche Giampaolo Albanese, della Rsu di Fim Cisl Venezia: “Abbiamo vissuto quasi due anni di incertezza lavorativa e siamo consapevoli che abbiamo ancora altri ostacoli da superare ma dopo questo accordo siamo convinti che la speranza che avevamo di un futuro produttivo e occupazionale di Speedline si sia fatta molto concreta. Tutti noi, lavoratrici e lavoratori, abbiamo lottato sempre caparbiamente e unitamente perché l’obiettivo finale era per tutti uno solo: la nostra Speedline, e di questo dobbiamo andarne fieri ed orgogliosi”.

Sull’intesa si è espresso anche il ministro Adolfo Urso. “È un’ottima notizia - ha detto - per un’azienda che è da sempre uno straordinario esempio di ciò che il sistema industriale italiano è in grado di fare. Questo accordo è la dimostrazione che l’Italia è tornata ad essere al centro dell’interesse degli investitori”.

