Conquiste del Lavoro

Giovedì potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro di Air Italy. Infatti si terrà la tanto attesa riunione con le parti, convocata dal ministero del Lavoro e Politiche sociali. All'ordine del giorno, ovviamente, la procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda per gli oltre 1.400 lavoratori. Saranno presenti, in videoconferenza, i rappresentanti dei ministeri del Lavoro, Mise, Trasporti e Infrastrutture, Regioni Sardegna, Lombardia, Toscana e Lazio, Air Italy e tutte le sigle sindacali. "La situazione dei lavoratori Air Italy è assolutamente drammatica - ha detto Fabio Flenda, ieri, in rappresentanza del Gruppo Lavoratori durante l’ audizione nelle commissioni Trasporti e Lavoro alla Camera. La nostra aspettativa è che dopo anni di professionalità ci possa e ci debba essere un futuro all'interno del territorio nazionale, anche perchè non sarebbe possibile per la maggior parte dei dipendenti una ricollocazione all'estero".

Si è conclusa, infatti, dopo 45 giorni di silenzio da parte dei liquidatori, la prima fase della procedura di licenziamento collettivo. Con la riunione di domani si dà avvio alla fase ministeriale. Primo obiettivo di sindacati e lavoratori è quello di ottenere una proroga della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2021, in modo che si abbia il tempo per studiare una soluzione per ricollocare i dipendenti ex Meridiana.

"Stiamo sensibilizzando gli azionisti per fare in modo che possano applicare le norme necessarie a scongiurare il licenziamento dei lavoratori Air Italy". Ha dichiarato la viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde a Cagliari, durante una conferenza stampa organizzata con il ministro dell'Agricoltura Patuanelli. Todde ha ricordato che il 30 giugno è la data ultima per evitare le lettere di licenziamento.

"Ho fatto diverse riunioni con il ministro del Lavoro - ha spiegato - per capire l'applicabilità delle norme e con i liquidatori c'è un'interlocuzione continua".

L'altro fronte su cui il Governo è al lavoro è il rilancio del traffico aereo. Il settore è in ginocchio. Venerdì, non a caso, si terrà lo sciopero nazionale del trasporto aereo. "Non possiamo permettere alle compagnie straniere di prendere il sopravvento. Abbiamo contezza che esistano manifestazioni di interesse e vorremmo che la commissione si facesse sentire con i liquidatori per capire come mai non è stato dato spazio a dette manifestazioni; in questo momento di disperazione - conclude Todde - non possiamo lasciare intentata nessuna strada".

"Occorre estendere il periodo di cassa integrazione con un intervento nel Sostegni bis - ha sottolineato Gianluca Langiu, Fit-Cisl. Anche noi chiediamo un decreto di emergenza per la cassa integrazione a questi lavoratori".

"E' una situazione assurda, i lavoratori rischiano di perdere posto lavoro e integrazioni previste - rincara Fabrizio Cuscito, Cgil-Filt.

I lavoratori hanno avuto una cassa integrazione di 12 mesi e ora siamo alla scadenza; il ministero del Lavoro ha ritenuto di convocarci per domani e le commissioni parlamentari appena due giorni prima. E' una situazione totalmente inaccettabile, chiediamo al Parlamento di intervenire per una proroga dell'ammortizzatore sociale, altrimenti i lavoratori sarebbero costretti in mobilità e perderebbero tutte le certezze".

"Siamo molto preoccupati. Il disastro gestionale non deve essere pagato dai lavoratori - ha specificato infine Ivan Viglietti, Uil Trasporti. Serve sospendere le procedure di licenziamento - ha concluso - e procedere subito alla convocazione del tavolo governativo di crisi del settore".

Cecilia Augella

( 17 giugno 2021 )