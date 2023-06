Le imprese della camperistica della Valdelsa soffrono di una crisi dovuta alla mancanza delle materie prime, provenienti dal sud-est asiatico, che ha portato alla perdita negli ultimi mesi di 250 posti di lavoro. Il Governo come pensa di salvaguardare il settore?” Lo chiede Emiliano Fossi, deputato del Pd, membro della Commissione Lavoro della Camera e segretario regionale del partito in Toscana, in un'interrogazione ai Ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro.

Un vero e proprio allarme, per un distretto prezioso del manifatturiero toscano: in quest’area, che tocca i territori di Firenze, Siena, Poggibonsi, San Gimignano, Colle Val d'Elsa, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa, viene realizzato infatti il 90% dei camper prodotti in Italia, con 3mila addetti diretti, che salgono a 5mila comprendendo l'indotto.

In risposta il governo ha annunciato l’intenzione di inserire la camperistica tra i beneficiari del fondo automotive. “Bene, ma ora è necessario che venga definito nel dettaglio quante risorse saranno disponibili e con quali finalità specifiche" replica l’onorevole toscano. “Le aziende di camper della Valdelsa sono state costrette nella prima metà del 2022 a ricorrere alla cassa integrazione per circa 500 lavoratori a causa della cronica e prolungata carenza di materie prime” del post-covid. E così per avere un nuovo camper ci possono volere anche due anni. Sempre secondo Fossi “nel primo semestre 2022 c'è stata una riduzione delle esportazioni del 28% rispetto allo stesso periodo del 2021; problemi proseguiti nella seconda metà del 2022. Molte aziende hanno richiesto la cassa integrazione e negli ultimi mesi sono stati persi oltre 250 posti di lavoro mentre sono 420 i dipendenti con contratto in scadenza".

Giuseppe Cesarano, membro della segreteria Fim toscana e coordinatore nazionale del settore camper, invita a mantenere i nervi saldi: “Non è il caso di fare allarmismi, né di abbandonarsi al catastrofismo. Che ci sia un problema legato al rallentamento delle catene di approvvigionamento nel settore della meccanica e dell’automotive - dice - è noto e generalizzato. E’ lo stesso problema che esiste per le auto, legato al rallentamento dei carichi produttivi a livello europeo. Ma non è vero che in Valdelsa si sono persi posti di lavoro e non ne vediamo a rischio. Ci sono aziende, come la Trigano (una delle tre maggiori dell’area, insieme a Laika e GiottiLine), che a causa del rallentamento dei rifornimenti hanno utilizzato la cassa integrazione per alcuni giorni al mese, al massimo una settimana nel periodo peggiore; ma i contratti a termine in scadenza vengono rinnovati e non ci sono licenziamenti.”

In Valdelsa infatti i camper vengono realizzati su una base meccanica (motore e chassis) prodotta altrove dai gruppi automobilistici: Renault, Peugeot, Ford e soprattutto Sevel (parte della galassia Stellantis): dallo stabilimento di Atessa, in Abruzzo, arriva il 70% delle meccaniche utilizzate in Valdelsa. Ma solo il 18% della produzione di quello stabilimento va al camper.

“Sarebbe utile aumentare questa fetta – spiega ancora Cesarano – e la richiesta in tal senso è già stata formulata, ma è il mercato che decide a chi conviene vendere prioritariamente i prodotti. Speriamo che lo stabilimento gemello di Atessa, realizzato in Polonia, possa consentire di aumentare i rifornimenti e ci dia una mano ad aumentare la produzione dei camper.”

Anche perché gli ordini, soprattutto dall’estero, che assorbe l’80% della produzione, fioccano, con il mercato delle vacanze ‘en plein air’ che dopo il covid ha ritrovato grande attrattività. “Nel settore si mantiene una certa prudenza – dice il segretario Fim – ma i numeri ci sono. E ora guardano al camper anche nuove fasce di età: tradizionalmente tra gli estimatori della vacanza in camper c’erano molti pensionati, ora l’età media di chi li acquista si è abbassata, fino ai 40-50enni; c’è un modo nuovo di pensare alla vita e al tempo libero.” E il distretto del camper ringrazia.

Alberto Campaioli

( 23 giugno 2023 )