Passano gli anni, ma la maggiore vertenza aperta in Toscana è sempre quella dell’acciaieria di Piombino, ex Aferpi, ex Lucchini, ex Ilva, ex Italsider, oggi JSW Steel Italy. Un titolo ampiamente (e fortunatamente) ‘undisputed’, come direbbero gli inglesi. Per il secondo polo siderurgico italiano (24milioni di metri quadri) sono un paio di migliaia i posti di lavoro in ballo in Val di Cornia, in una vicenda che si trascina, tra alti (pochi) e bassi (molti) da dieci anni e con un altoforno spento ormai da quasi nove. Per il momento non ci sono novità all’orizzonte: va avanti il tira e molla tra la proprietà indiana, che sostiene di poter andare avanti da sola, a patto che arrivino le commesse pregiate dalle ferrovie italiane e chi (e sono sempre di più) chiede una nuova guida, con l’ingresso dello stato o di altri industriali. Facile a dirsi, difficile a farsi, anche perché JSW non ha alcuna intenzione di svendere e sulla valutazione dell’impianto le distanze tra le parti sono ampie.

Più che mai in alto mare anche e soprattutto la vertenza Gkn, esplosa nell’estate 2021, con l’annuncio della dismissione dello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze); e dire che un anno fa le prospettive parevano tutt’altre, con l’imprenditore Francesco Borgomeo che aveva rilevato la proprietà nella convinzione di una possibile reindustrializzazione da parte di altri soggetti. Invece le buone intenzioni non si sono trasformate in realtà, i rapporti tra lavoratori e nuova proprietà si sono via via guastati e oggi siamo al muro contro muro. Borgomeo che ritiene la fabbrica di fatto occupata e afferma che anche questo contribuisce all’impossibilità di andare avanti nel suo piano e la Rsu che ritiene invece il piano inesistente e lo accusa di avere come finalità solo lo smantellamento. L’anno si è aperto con un nuovo incontro, nell'ambito dell'attività di scouting che la Regione sta conducendo per individuare nuovi potenziali investitori e superare lo stallo. La Rsu vorrebbe puntare sulle energie rinnovabili, la Regione apprezza un “progetto di grande interesse, perché innovativo, ambizioso e frutto dalla capacità di mobilitazione ed elaborazione dei lavoratori”, ma la sostanza ancora è lontana e i 370 lavoratori sono senza stipendio da due mesi, perché la Cig non è stata ancora autorizzata e Borgomeo ha smesso di anticipare gli stipendi.

Restano col fiato sospeso anche i 320 occupati della Fimer di Terranuova Bracciolini (Arezzo) in attesa delle decisioni del tribunale all’imminente scadenza del concordato fallimentare. “Vicenda paradossale questa - dice il segretario della Fim Toscana, Alessandro Beccastrini - per una fabbrica efficiente e all’avanguardia, con praterie di ordini all’orizzonte, visto che produce inverter per pannelli solari, ma zavorrata dai debiti accumulati dalla proprietà; che ora ha due strade: o trova nuove risorse (anche sotto forma di nuove partnership) o un acquirente. Di certo perdere un simile gioiellino, sarebbe un peccato mortale.”

Sempre in Valdarno, restano una sessantina gli ex Bekaert ancora da ricollocare, e c’è attesa per le analisi ambientali sul sottosuolo dello stabilimento di Figline: dagli esiti dipende molto delle possibilità di reindustrializzare l’area.

Legata all’ambiente (nello specifico allo smaltimento delle scorie di lavorazione, i cosiddetti ‘gessi rossi’), è anche la vertenza della Venator di Scarlino (Grosseto) per cui “è stato chiuso come auspicavamo l’accordo sulla cassa integrazione e sui licenziamenti con la formula della non opposizione” spiega il segretario della Femca Grosseto-Siena, Gian Luca Fè. “Un risultato che, per il momento, ci soddisfa, perché evita il licenziamento di 41 persone che l’azienda aveva annunciato settimane fa, e ci dà modo di continuare, nei prossimi mesi, a lavorare per capire se il tema dello stoccaggio dei gessi e la congiuntura di mercato hanno degli sviluppi positivi per il futuro dell’azienda e dei lavoratori del comparto”.

Si è conclusa invece la vertenza con cui il 2022 aveva visto la luce, quella dell’Ortofrutticola del Mugello, dove proprio il 30 dicembre 2021 si decideva il presidio permanente, sotto la neve, contro la chiusura. La grande mobilitazione per la ‘fabbrica dei marroni’ di Marradi, al confine tra Toscana ed Emilia, ha dato i suoi frutti, tanto che la proprietà, Italcanditi, ha fatto marcia indietro: è vero che il prodotto di punta, il marron glacé, è perso, ma lo stabilimento e l’occupazione sono salvi (in un territorio montano dove ogni posto di lavoro vale il triplo) e sono stati tutelati anche gli stagionali, un risultato straordinario. Così il 30 dicembre scorso Marradi ha voluto ricordare questa esperienza di grande mobilitazione, con una serie di iniziative, molto partecipate, che hanno portato in paese dall’ex presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti (che a Marradi è nato), fino ai Modena City Ramblers, che da subito si erano spesi per la vertenza e che hanno chiuso in musica la giornata dell’orgoglio marradese.

Alberto Campaioli

( 17 gennaio 2023 )