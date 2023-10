Cyber sicurezza

Tecnologia positiva ed utile al progresso quella targata Leonardo che annuncia l’avvio del primo centro paneuropeo di cyber analisi, con varie funzioni come analizzare in tempo reale le minacce del cyber spazio per una piena situational awareness, che appare la principale. Centro virtuale ammantato di tricolore, cui farà seguito la realizzazione di un centro fisico a Bruxelles. Un progetto da 18 milioni di euro affidato dalla Dg Connect della Commissione europea per le politiche digitali a Rti formata da Leonardo e Indra. Intanto il centro oggetto del primato da parte dell’azienda italiana, spiega un comunicato della stessa Leonardo, “ha raggiunto la piena operatività”. La sua funzione è quella per cui elabora e analizza terabyte di dati provenienti da fonti quali web, social media, mezzi di informazione, database, deep e dark web. Fino a qualche tempo fa cose marziane, oggi realtà quotidiane ricche di opportunità e capaci di favorire contatti sociali, progresso e persino benessere, ma al tempo stesso pure veicoli di insidie anche molto serie per vita civile della nostra, attuale, avanzata società. Il centro, illustra ancora la comunicazione di Leonardo, “rileva su una knowledge base costituita dagli oltre 5 milioni di Indicatori di Compromissione, tracce digitali di incidenti informatici, gestiti ogni anno da Leonardo anche grazie alle infrastrutture di supercalcolo dell’azienda, in grado di effettuare fino a 5 milioni di miliardi di operazioni al secondo”. Miracoli della scienza che sanno di sicurezza e danno tranquillità, dal momento che mettono a disposizione di Dg Connect scenari settoriali della minaccia a tutto campo e che possono riguardare settori come mondo della finanza, energia, sanità o trasporti. In tale maniera la Commissione europea sarà in grado di conoscere in tempo reale il livello di rischio di attacco cyber alle infrastrutture digitali del Vecchio Continente: “I possibili attori malevoli - fa sapere Leonardo - le probabili modalità di attacco, i potenziali obiettivi e le relative vulnerabilità”, in maniera da poter calcolare “in modo dinamico gli impatti di eventuali attacchi sull’operatività delle infrastrutture critiche e sui servizi di interesse strategico, a sostegno di una maggiore resilienza cyber europea”. Cosa non da poco, visto che nel 2022 sono state rilevate tecniche offensive come Ransomware, DdoS, Wipers, Phishing e campagne di disinformazione, aumentate del 180% rispetto all’anno precedente. A complicare poi le cose ci si è messo il conflitto tra Russia ed Ucraina, a causa del quale l’Europa si è scoperta con qualche debolezza sul piano informatico, esposta ad eventuali minacce ibride, per cui una difesa in questo senso appare quanto mai opportuna. A Bruxelles l’infrastruttura fisica avrà il supporto del Regional Center di Leonardo. Mentre il Security Operation Center, che ha base principale a Chieti con altri centri operativi in Italia, Inghilterra, Europa e Medio Oriente, gestisce più di 137mila eventi di cybersicurezza al secondo.

Dino Frambati



( 17 ottobre 2023 )