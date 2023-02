E' una tempesta perfetta quella che si è abbattuta su Dopla, storica azienda veneta di Casale sul Sile (Treviso), leader nelle stoviglie di plastica monouso. Il marchio, attivo da cinquant’anni, il mese scorso ha presentato al Tribunale di Treviso la domanda per accedere a un concordato semplificato liquidatorio nel tentativo di salvare attraverso la cessione sia l’attività che le soglie occupazionali. Di fatto, essendo già stata presentata un’offerta vincolante, è l’unica strada individuata dalla famiglia Levada, proprietaria dell’azienda, per garantire la continuità degli asset.

A far crollare nell’arco di quattro anni l’impresa che negli anni Sessanta inventò le stoviglie in plastica monouso, è stato un insieme di fattori. I problemi sono iniziati nel 2019, anno della direttiva europea che ha messo al bando la plastica monouso obbligando le aziende a riconvertire le produzioni in favore di materiali ecosostenibili come carta e bioplastiche.

Dopla ha affrontato la sfida avviando ingenti investimenti, una trentina di milioni per passare ai nuovi materiali, ma nel 2020 è arrivato lo stop imposto dalla pandemia, con conseguenze pesanti anche per il settore dei piatti monouso. I due anni successivi sono stati poi segnati dalla carenza delle materie prime e dall’esplosione dei costi dell’energia.

Alla fine del 2022, il conto economico di Dopla ha registrato un valore della produzione a 42 milioni e una perdita di 7, mentre il patrimonio netto, positivo per 40 milioni a fine 2018, è andato in rosso per 27. I finanziamenti necessari per rimettere in sesto i conti e dare gambe al nuovo piano industriale sono stati concessi solo parzialmente dalle banche.

È così che è entrato in gioco il fondo Muzinich con un primo prestito di 7 milioni, che però, a causa dei prezzi dell’energia, non è stato sufficiente. I parametri finanziari e la ristrutturazione del debito sono saltati e alla fine dell’anno Dopla e Muzinich sono passati a un concordato liquidatorio, da finanziare con la cessione della sede di Casale sul Sile. La proposta vincolante depositata dal fondo è pari a 18 milioni. I dettagli del passaggio sono in fase di discussione. Il fondo Muzinich al momento non sembra interessato allo stabilimento pugliese di Manfredonia, mentre l’insediamento veneto è ritenuto un pilastro fondamentale dell’attività e c’è l’impegno, a parte 15 esuberi, a salvare il lavoro dei dipendenti, che sono in tutto 120.

“In tempi non sospetti, quattro anni fa - spiega il segretario generale della Femca Cisl Belluno Treviso Gianni Boato - avevamo invitato l’azienda a fare un passaggio al Mise per affrontare la situazione, ma purtroppo non siamo stati ascoltati, perché la proprietà era convinta di potercela fare. Il risultato ora è sotto gli occhi di tutti: il declino di un’impresa che è passata da essere leader del settore del monouso a essere del tutto fuori mercato. Rimane una grande amarezza e la preoccupazione per tutti i lavoratori in questa fase di passaggio così delicata”.

Federica Baretti