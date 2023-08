L'estate si mette male per i i lavoratori della società Gestione rischi Sardegna Srl con sede a Cagliari, (gruppo Geri Hdp), multinazionale italiana specializzata in consulenza aziendale e recupero crediti. Senza nessun preavviso hanno infatti scopero che l'azienda è stata messa in liquidazione.

I sindacati hanno chiesto un confronto immediato all'azienda senza però riscontri positivi. "Incontro breve e del tutto infruttuoso - spiegano i segretari Filcams Cgil e Fisascat Cisl, Simone Congiu e Giuseppe Atzori - il titolare dell'azienda, Renato Grassini, non ha fornito quasi risposte alle domande sul futuro dell'azienda e dei lavoratori".

Lo scorso novembre l'imprenditore milanese aveva preannunciato in un articolo pubblicato sul quotidiano 'L'Unione Sarda' l'intenzione di lasciare, dopo essere stato sanzionato per irregolarità rilevate dal nucleo di polizia amministrativa della questura di Cagliari, e si era sfogato affermando di non aver mai visto tanta cattiveria come quella incontrata in Sardegna. Sarà la cattiveria che arriva da periodi di dominazione passati - aveva soggiunto.

"Sembra proprio che le intenzioni manifestate nell'articolo stiano prendendo forma e sarebbe molto grave - accusano i sindacati - non solo per questi lavoratori, ma per tutto il territorio, se un imprenditore decidesse di chiudere un'azienda causando la perdita di decine di posti di lavoro, non per motivazioni economiche ma per una sorta di inspiegabile ritorsione".

Filcams e Fisascat sollecitano nuovamente un chiarimento da parte dell'azienda e chiedono un intervento urgente alla politica regionale, prospettando una via d'uscita: un'altra azienda appartenente allo stesso gruppo e con sede nello stesso stabile, la Elliot Srl, potrebbe accogliere tutto il personale. Assieme ad altre società del gruppo Geri Hdp, la Elliot Srl risulterebbe titolare di alcuni contratti che prima appartenevano alla Gestione Rischi Sardegna.

"Una ulteriore dimostrazione - concludono Simone Congiu e Giuseppe Atzori, - che l'azienda di Grassini non si troverebbe in uno stato di crisi per mancanza di commesse, o comunque che l'eventuale situazione in cui si trova potrebbe essere frutto di una precisa scelta aziendale e non riflesso di andamenti naturali del mercato".

Ce.Au.

( 2 agosto 2023 )