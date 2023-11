Le scuole lombarde hanno bisogno di insegnanti di sostegno, ma nella regione mancano i corsi di specializzazione. Il risultato è che quasi 6 docenti su 10 non hanno una formazione specifica e alcune cattedre sono ancora scoperte ad oltre due mesi dal suono della campanella. A denunciare questa difficile situazione è la Cisl Scuola milanese che per discutere del problema ha organizzato un convegno dal titolo significativo: “Diritto all’inclusione: quale strada?”.

“L’inclusione è un diritto - ha notato il segretario generale Massimiliano Sambruna - ma se non è esigibile rimane sulla carta. I numeri evidenziano una situazione di sofferenza: nella regione gli studenti diversamente abili sono oltre 61 mila a fronte di 31.900 posti negli organici di sostegno, con quasi il 59% dei docenti che non è dotato di competenze specifiche e certificate. Per questo vogliamo sensibilizzare le università lombarde affinché chiedano al ministero dell’Istruzione di attivare un numero maggiore di corsi”.

Tra gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 gli studenti con disabilità sono cresciuti di 2.833 unità, gli organici dedicati al sostegno solo di 1.635. Non solo: nello stesso periodo i posti per TFA (Tirocinio Formativo Attivo, ovvero i corsi di specializzazione) sul territorio sono diminuiti di 70. Quelli disponibili in tutta la regione per l’VIII ciclo (come da decreto ministeriale del 30 maggio 2023) erano 1.170, pochissimi rispetto al fabbisogno, a fronte dei 29.061 autorizzati in tutta Italia.

“La Lombardia, come molte regioni del nord - ha osservato la segretaria generale nazionale della Cisl Scuola Ivana Barbacci - accoglie docenti dal sud perché qui ci sono i posti di lavoro e nello stesso tempo ci sono docenti del nord che per ottenere i titoli di studio necessari e la specializzazione devono frequentare le università del sud. Va trovata una soluzione a questo fenomeno anche per dare una risposta adeguata al diritto allo studio degli studenti”.

Annualmente il ministero dell’Istruzione autorizza un certo numero di posti, poi tocca alle università aderire e attivare i percorsi formativi, che durano un anno. La situazione è paradossale se si pensa che in diverse aree d’Italia dove la richiesta di personale di sostegno è più bassa i posti a disposizione sono molti di più che in Lombardia: 6.920 nel Lazio, 5 mila in Sicilia, 3.540 in Campania, 2.750 in Puglia, 2.434 in Calabria.

Ecco quindi che si scoprono storie come quella raccontata nei giorni scorsi dal Corriere della Sera di una docente, seguita dalla Cisl, che fa la pendolare ogni fine settimana da Milano a Enna per seguire il corso di specializzazione al sostegno. Alessandra Parello insegna in una scuola primaria di Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese. Originaria della Sicilia si è trasferita in Lombardia 9 anni fa per lavorare. Di fronte al sold out dei posti in Lombardia (ma anche in Piemonte dove vive il fratello) non si è arresa: ogni giovedì sera prende un volo per Catania e un bus fino a casa nell’agrigentino. Il venerdì e il sabato li passa in università e la domenica riprende l’areo per essere in classe il lunedì. Un anno di sacrifici (anche economici), ma lei dice che ne vale la pena. Eroica.

Mauro Cereda

( 22 novembre 2023 )