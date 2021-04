Conquiste del Lavoro

Lavoratori agricoli in piazza, oggi, sotto le sedi delle Prefetture di tutta Italia, a sostegno della piattaforma rivendicativa di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, per chiedere a Governo e Parlamento di modificare il decreto Sostegni che contiene gravi discriminazioni nei confronti del settore.

I sindacati chiedono, in particolare, il riconoscimento per l'anno 2020 delle stesse giornate di lavoro del 2019 e l'introduzione del bonus per i lavoratori stagionali agricoli insieme alla sua compatibilità con il reddito di emergenza.

Sono già centinaia le manifestazioni annunciate in tutta Italia con lo slogan 'Lavoratori agricoli: zero sostegni, zero diritti', che si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. I segretari generali di Fai, Flai e Uila, Onofrio Rota, Giovanni Mininni e Stefano Mantegazza interverranno, rispettivamente, nelle piazze di Treviso, Napoli e Roma.

Anche in Calabria i lavoratori scendono in piazza. Lo annunciano Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil tramite i tre segretari Michele Sapia, Bruno Costa e Nino Merlino. ' Per l’ennesima volta - denunciano le tre organizzazioni sindacali - gli stagionali dell’agricol tura sono stati esclusi da ogni tipo di ristoro. Anche quelli impegnati negli agriturismi e nel settore del florovivaismo sono stati nuovamente discriminati. Si tratta di settori per i quali in Calabria l’emergenza sanitaria, ancora in corso, si fa sentire con più virulenza: un’emergenza che ha fatto precipitare la maggior parte dei lavoratori coinvolti e le loro famiglie in una situazione di totale povertà'. In attesa di iniziative concrete da parte del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil intendono sostenere la piattaforma rivendicativa nazionale e consegnare in ogni Prefettura un documento sindacale. C’è di più: ' In Calabria, regione a forte vocazione agricola e con numerosi limiti strutturali, culturali e infrastrutturali - sostengono i sindacalisti - c’è bisogno di più investimenti, progettazione e confronto per valorizzare il lavoro di qualità e le produzioni agricole di eccellenza'.

Il lavoro in agricoltura è fatto di tanta fatica e di lunghe attese: la crisi economica si riflette su questo comparto primario, da sempre caratterizzato da piaghe quali il lavoro nero e lo sfruttamento economico, ed anche dal rischio di incidenti sul lavoro. Non è tutto:

le sigle sindacali sono pronte ad organizzare momenti di mobilitazione, per il comparto forestazione, messo in crisi anche dal taglio dei fondi operato negli ultimi anni dai Governi nazionali. Per i sindacati ' la progressiva e preoccupante diminuzione del numero degli addetti mette a rischio il contrasto al dissesto idrogeologico, la manutenzione del patrimonio forestale, il servizio antincendio boschivo e tutte le azioni in linea con le politiche fortemente sostenute dall’Unione Europea'.

Elisa Latella