In Sicilia c’è il rischio che il già corposo elenco di opere incompiute possa allungarsi ancora di più. Questa volta sotto la lente è finita l’autostrada Siracusa-Gela, un’opera di fondamentale importanza per la viabilità e lo sviluppo economico del territorio interessato e di tutta l’Isola. Neanche il tempo, però, di prendere atto con soddisfazione del completamento del tratto da Ispica a Modica, che è arrivata una vera doccia fredda, che rischia di compromettere il completamento dell’arteria stradale. La società Cosedil, che ha vinto l’appalto per i lavori sui lotti autostradali 6, 7 e 8, è in difficoltà economiche e rischia di non riuscire a pagare fornitori e maestranze perché aspetta ancora il pagamento di 14 milioni di euro dallo Stato. “Il grave ritardo nel trasferimento delle somme già liquidate in attuazione delle norme relative al ‘caro materiali 2021’ e al ‘Decreto Aiuti 2022’ da parte del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - dichiara la società - rende impossibile la regolare prosecuzione dei lavori. Pertanto il mancato pagamento di queste somme, ad oggi pari ad oltre 14 milioni di euro, oltre a metterci in seria difficoltà, sta causando danni a tutti i soggetti impegnati nel cantiere”. Alcuni fornitori hanno già comunicato che a breve interromperanno l’attività nei confronti dell’azienda. Mentre i sindacati sono sul piede di guerra, in una battaglia che li vede al fianco dell’azienda: “Occorre istituire immediatamente un tavolo tecnico con tutti gli interlocutori interessati per cercare di trovare una soluzione ed evitare che si arrivi al collasso di un’opera che rischia di essere annoverata come l’ennesima incompiuta, così come tante altre che sono ferme al palo in tutta la Sicilia”, hanno dichiarato i segretari generali della Filca Sicilia, Paolo D’Anca, e della Filca Ragusa-Siracusa, Nunzio Turrisi. “Bloccare l’autostrada Siracusa Gela, che rappresenta un’arteria strategica per lo sviluppo economico e produttivo della nostra regione - aggiungono - sarebbe una vergogna e l’ennesima tegola che cade sulla testa dei siciliani già fortemente penalizzati dall’enorme gap infrastrutturale oltre alla pesante ricaduta che comporterebbe dal punto di vista occupazionale. Non pagare l’impresa che ha mantenuto gli impegni ed è riuscita con mille difficoltà ad arrivare fino alla fine - accusano D’Anca e Turrisi - grazie anche al sacrificio di tante maestranze che nel tempo sono state impegnate nell’opera, sarebbe ingiusto e comporterebbe un grande spreco di risorse non consegnare alla collettività un’opera strategica per il territorio. Inoltre - concludono i due sindacalisti Cisl - completare i lotti in esecuzione è necessario per mandare in gara gli altri lotti mancanti per arrivare fino a Modica: consegnare i lotti in fase di esecuzione risulta indispensabile anche per il completamento dell’opera nel suo complesso”. Nei giorni scorsi si è svolto un ulteriore incontro tra azienda, fornitori e sindacati, disertato però dai rappresentanti delle istituzioni. La proposta avanzata dai sindacati è di un accordo fra la Regione e il Mit affinché la prima possa anticipare anche una parte di quanto dovuto all’azienda. L’autostrada Siracusa-Gela è stata appaltata nel 2014. Dopo aver superato le difficoltà legate al fallimento della società mandataria Condotte Spa, alla quale è subentrata Cosedil, nel 2021 si è riusciti a collaudare e aprire al traffico quasi 10 chilometri del tratto autostradale Rosolini-Ispica. Per la realizzazione del tratto fino allo svincolo di Modica mancherebbero pochi mesi di lavoro. Ma sull’opera pende la spada di Damocle dello stop ai lavori.

Vanni Petrelli