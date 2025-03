Buste paga basse, turnazioni faticose, carenza di sicurezza, opportunità di carriera modeste, incognite sull’impatto dell’Intelligenza artificiale, poco coinvolgimento nella vita dell’impresa: oggi per lavorare nei trasporti ci vuole coraggio. A suggerirlo è una ricerca commissionata dalla Fit Cisl Lombardia a BiblioLavoro (il Centro studi della Cisl regionale) in occasione del Congresso tenutosi a Ponte San Pietro (Bg), su un campione di oltre 1.500 iscritti al sindacato, con età media di 45 anni, tra personale ferroviario, delle metropolitane e autisti di bus (69%), addetti della logistica (19,6%), del comparto aereo e dei servizi ambientali, in maggioranza dipendenti di grandi aziende a partecipazione pubblica.

“I risultati - ha commentato il segretario generale, Marco Ceriani - segnalano un diffuso disagio fra chi lavora in un settore che offre importanti servizi alla collettività. Voglio evidenziare in particolare tre criticità: l’inadeguatezza delle retribuzioni soprattutto in un territorio con il costo della vita fra i più alti d’Italia; l’incremento delle aggressioni fisiche e verbali da parte dell’utenza; il problema degli orari, con i lavoratori turnisti che mostrano i livelli più bassi di soddisfazione su quasi tutti i fronti, a partire da quello della conciliazione vita-lavoro. Abbiamo ascoltato con attenzione ogni voce, il nostro compito ora è trasformare questi dati in azione sindacale concreta”.

Lo stipendio netto medio mensile (full time) è di 1.874 euro. Il 56% si dichiara “poco o per niente soddisfatto” della remunerazione. Le donne guadagnano il 7,6% in meno degli uomini. Oltre 4 intervistati su dieci ha figli minorenni e il 24% si occupa di famigliari anziani o non autosufficienti. Il 63,6% giudica negativamente l’equilibrio fra vita e lavoro. A pesare sono soprattutto gli orari su turni (i turnisti sono il 60% del campione). In generale non vengono apprezzati il clima aziendale (64%) e la poca coerenza fra inquadramento e mansioni svolte (61,5%). Il 62% lamenta carenze sulle opportunità formative, mentre circa l’80% vorrebbe più possibilità di crescita. Il 74% non si sente coinvolto nelle decisioni che riguardano il proprio lavoro e quasi 8 addetti su dieci pensano di non essere valorizzati.

“Per questo - aggiunge Ceriani - oltre il 93% ritiene utile aumentare la partecipazione dei lavoratori secondo il modello della legge proposta dalla Cisl. Tutte le forme di partecipazione riscuotono ampio consenso, soprattutto quella organizzativa, avvertita come più vicina alle esigenze quotidiane e capace di incidere sulla vita lavorativa. Sempre in tema di novità, abbiamo approfondito il tema dell’Intelligenza artificiale. Le domande hanno evidenziato l’attenzione verso il suo potenziale in termini di maggiore efficienza, ma anche i forti timori per l’occupazione e la disumanizzazione del lavoro. Bisogna accompagnare questi cambiamenti, per garantire che le tecnologie siano al servizio delle persone e non il contrario”.

Significativo è il dato sulle dimissioni: oltre 8 intervistati su dieci non le escludono. Le cause che potrebbero spingere a lasciare il lavoro sono la retribuzione inadeguata (50%), la scarsa conciliazione vita-lavoro (49%), il clima aziendale negativo (48%), i turni insostenibili (31,4%). Circa l’impegno del sindacato, i cinque temi più urgenti da affrontare secondo gli iscritti riguardano le condizioni salariali (80%), la salute e sicurezza (56%), l’equilibrio vita-lavoro (55%), l’orario e i turni (54%), il welfare e la contrattazione integrativa (39%).

