Grandi novità in casa Piaggio. Dopo il lancio ad Hong Kong della nuova Vespa 946 Dragon, con tanto di giubbotto in stile, in omaggio al nuovo anno lunare, nello stabilimento di Pontedera sono in arrivo nuove assunzioni grazie all’accordo siglato tra l’azienda e i sindacati di categoria Fim-Cisl Uilm-Uil e Uglm. L’accordo prevede che entro la fine di marzo 2024, saranno assunti 40 lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Inoltre anche per il 2024 saranno reimpiegati con contratto a termine circa 300-350 lavoratori che già hanno lavorato in azienda sempre con contratto a termine dal 2019 al 2023.

Il diritto di prelazione per la stabilizzazione dei 40 lavoratori sarà quello di aver lavorato nel triennio 2019-2021 per almeno 8 mesi o in alternativa si abbia maturato l’anzianità aziendale per più di 24 mesi negli anni che vanno dal 2019 fino al 2023, inoltre il lavoratore deve essere stato in forza alla data del 01 agosto 2023.

L’accordo - tengono a sottolineare i sindacati - è avvenuto in un contesto molto difficile e differente rispetto agli ultimi due anni. L’azienda, infatti, ha espresso preoccupazioni sia per il calo di ordini sia per la situazione geopolitica internazionale e non ultimo per quello che sta accadendo nello stretto di Suez (tra attentati alle navi e guerra). Vicende queste ultime che, secondo l’azienda, potrebbero portare a variazioni di forniture di materiali, aumento dei costi e pianificazione di produzione che attualmente non si è in grado di prevedere.

“E’ stata una trattativa molto complicata - afferma il segretario generale Fim Cisl Toscana Alessandro Beccastrini - dove l’azienda inizialmente aveva comunicato un numero massimo di stabilizzazioni di soli 20 addetti. Come sempre - continua il sindacalista - grazie alla mediazione della rsu Fim Cisl e della segreteria regionale, siamo riusciti a replicare lo stesso accordo nella forma degli anni precedenti e ad ottenere una stabilizzazione di 40 lavoratori. Per noi - conclude Beccastrini - l’accordo siglato rappresenta un ulteriore conferma che la concertazione e la trasparenza che da sempre ci contraddistingue, porta a buoni risultati per i lavoratori e le lavoratrici della Piaggio”.

Sara Martano

( 22 gennaio 2024 )