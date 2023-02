Una scelta ingiustificata, assurda e che risponde alla sola logica del profitto e di spregio assoluto nei confronti delle persone”. Con queste parole i segretari generali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil del Veneto, rispettivamente Michele Corso, Stefano Zanon e Giampietro Gregnanin, hanno condannato la scelta del big dell’occhialeria Safilo di considerare lo stabilimento di Longarone (Belluno) e i suoi 472 lavoratori non più strategici. La decisione di chiudere la storica fabbrica di occhiali è stata annunciata lo scorso 27 gennaio nel corso di un incontro fra le organizzazioni sindacali e l’amministratore delegato di Safilo Group Angelo Trocchia. Nonostante l’azienda abbia chiuso il bilancio 2022 tornando sopra la soglia del miliardo di euro di ricavi, con una crescita di oltre l’11% sull’anno precedente, il Gruppo, ribadendo l’importanza dei siti produttivi di Santa Maria di Sala (Venezia) e Bergamo e del centro logistico di Padova, ha dato mandato al management di esplorare delle “soluzioni alternative” per lo stabilimento di Longarone.

“Avremmo dovuto discutere del futuro industriale degli stabilimenti Safilo in Veneto - spiega Stefano Zanon, segretario generale della Femca Cisl regionale - della difesa dell’occupazione e della salvaguardia delle professionalità. Invece ci troviamo di fronte anche al mancato rispetto degli impegni sottoscritti nel 2019 che stabilivano la gestione degli esuberi nei tre stabilimenti senza prevedere il disimpegno di Safilo Group Spa in nessuno dei tre siti del Veneto”. Longarone ha pagato a caro prezzo quel piano di ristrutturazione: dopo il taglio di 400 dipendenti avvenuto nei primi mesi del 2020, dovuto alla perdita di grosse licenze e la recente cassa integrazione per i lavoratori rimasti, ora si prospetta l’incubo della chiusura.

“È vero che nel passato Safilo è stata in crisi - sottolinea il segretario generale della Femca di Belluno Treviso Gianni Boato - ma attraverso gli accordi, il sindacato ha permesso la continuità aziendale, tanto che oggi i ricavi superano il miliardo di euro e gli utili i 100 milioni. La chiusura non è accettabile, tanto più se si pensa che lo stabilimento Safilo di Longarone, come tanti altri insediamenti industriali di quella zona, nasce dall’idea di ridare dignità a un territorio che ha subito un dramma come quello del Vajont”. La risposta dei lavoratori non si è fatta attendere: il giorno dopo l’annuncio è stato proclamato uno sciopero a cui hanno aderito tutti. Il coordinamento sindacale aziendale, che coinvolge i rappresentanti sindacali di tutti e tre i siti produttivi veneti del Gruppo, ha già proclamato per mercoledì 8 febbraio un secondo sciopero di 8 ore e una manifestazione davanti allo stabilimento del Bellunese.

Per il 22 febbraio è stato convocato in Regione il tavolo tecnico per un primo confronto in cui i vertici dell’impresa, controllata dal fondo olandese Hal Investments, saranno chiamati a rappresentare la situazione e presentare uno studio sulle possibili soluzioni. Nel frattempo, è stato istituito un Comitato di sorveglianza socio-istituzionale che sarà presieduto dal sindaco di Longarone e presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin, con l’obiettivo di lavorare in maniera sinergica per la salvaguardia del sito produttivo e dei suoi 472 dipendenti.

Federica Baretti