Un accordo-quadro per il passaggio alle aziende Thèlios e Innovatek dei 456 dipendenti dello stabilimento Safilo di Longarone (Belluno). Lo hanno raggiunto a Venezia, nella sede di Veneto Lavoro, i sindacati di categoria Femca Cisl e Uiltec Uil del Veneto. La bozza di accordo sarà sottoposta domani al referendum dei lavoratori.

I tratti principali prevedono l’assunzione, da parte di Thèlios, fra il prossimo ottobre e giugno 2025, di 250 dipendenti ora impiegati nelle lavorazioni galvaniche dell’impianto ’Longarone 1’, con cassa integrazione e con importo integrato a carico di Safilo per raggiungere il 100% della retribuzione originaria.

I rimanenti 206 addetti, del settore ’Longarone 2’, verranno invece assunti a scaglioni dalla newco Innovatek entro il 2025, anche in questo caso con la totale compensazione della cassa integrazione da parte di Safilo, per non compromettere il livello retributivo attuale. Per questi ultimi è prevista la possibilità, fino a un massimo di 50 addetti, di ottenere un incentivo all’esodo volontario pari a quattro mensilità oppure, se prossimi al pensionamento, di rimanere sotto la copertura degli ammortizzatori sociali fino a un periodo massimo di quattro anni.

L’intesa, che sarà sottoscritta in caso di esito positivo del referendum, non avrà comunque la firma della Filctem Cgil, che dall'inizio si è detta contraria all’intervento di Innovatek.

Sa. Ma.

( 31 agosto 2023 )