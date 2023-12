E' stato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, a dare il via ufficiale in Val di Susa, al cantiere per lo scavo del tratto italiano del tunnel di base del Moncenisio, parte della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. “È un giorno davvero storico, dopo anni di pazienza si parte con il cantiere, è la vittoria dei Sì”: ha detto Salvini.

Il raggruppamento binazionale UXT, composto da Itinera (mandataria), Ghella e Spie Batignolles, che si è aggiudicato il miliardo di lavori in Italia, dovrà realizzare i due tubi della galleria ferroviaria fino a Susa per cui è previsto l’impiego di due frese e circa 700 lavoratori. Davanti ai rappresentanti di istituzioni, associazioni datoriali e sindacali, il raggruppamento ha presentato i lavori e sottoscritto il "Patto di integrità e sostenibilità delle imprese della Torino-Lione" e la "Carta Mission-S", il programma per la sicurezza sul lavoro nei cantieri dell’opera. Durante la cerimonia alcune decine di No Tav hanno manifestato fuori dal cantiere contro l’inizio dei lavori della galleria. Il tunnel di base del Moncenisio, lungo 57,5 km, è già in costruzione sul versante francese a partire dall’imbocco a Saint-Julien-Montdenis. Si estende per 45 km in Francia e 12,5 km in Italia. “Stiamo costruendo un pezzo d’Europa - ha affermato il direttore generale di TELT, Maurizio Bufalini - e per chi ha vissuto la nascita di questo cantiere oggi è una grande emozione: l’avvio anche in Italia dei lavori per lo scavo del tunnel in cui passeranno i treni è un traguardo che non era scontato”. Sono previsti un totale di circa 30 km di scavi: oltre alle due canne del tunnel di base si devono realizzare anche la galleria Maddalena 2, da dove partiranno le frese, i rami di collegamento tra le due canne, il sito di sicurezza di Clarea e la galleria artificiale all’imbocco est di Susa.

“L’avvio del cantiere per lo scavo del tratto italiano del tunnel di base del Moncenisio della Torino-Lione - ha commentato il segretario generale della Filca-Cisl di Torino, Mario De Lellis, presente alla cerimonia di avvio ai lavori dello scavo - avrà ricadute occupazionali importanti sul territorio, ma sarà di fondamentale importanza monitorare gli appalti generati dall'indotto e dalle opere compensative. Solo così sarà possibile assicurare un lavoro di qualità, a partire dalla sicurezza dei lavoratori edili”.

La Torino-Lione è la nuova linea ferroviaria per merci e passeggeri che si estende per circa 270 km, di cui il 70% in Francia e il 30% in Italia. La linea è suddivisa in tre sezioni: la tratta transfrontaliera comune tra Italia e Francia - sancita da 4 trattati internazionali (1996, 2001, 2012 e 2015, integrato dal Protocollo addizionale del 2016) -, 65 km da Susa (Piemonte) a Saint-Jean-de-Maurienne (Savoia), di competenza di TELT, la cui opera principale è il tunnel di base del Moncenisio di 57,5 km, in corso di realizzazione; la parte italiana, dal nodo di Torino a Bussoleno (Val di Susa), circa 50 km di competenza di Rete Ferroviaria Italiana (RFI); la parte francese, da Saint-Jean-de-Maurienne a Lione, circa 160 km di competenza delle Ferrovie francesi (SNCF).

La realizzazione della sezione transfrontaliera è affidata a TELT, promotore pubblico binazionale partecipato al 50% dall'Italia, attraverso Ferrovie dello Stato Italiane, e al 50% dalla Francia attraverso il ministero della Transizione ecologica. Ad oggi sono stati scavati in totale 35 km dei 162 km di gallerie previste per l’opera, una macchina complessa composta da due tunnel ferroviari paralleli, 4 discenderie e 204 by-pass di sicurezza. Sono stati realizzati 113 km di sondaggi geognostici e carotaggi in Italia e in Francia. Inoltre, sono attivi 11 cantieri per le opere all'aperto e in sotterraneo, di cui 4 cantieri per lo scavo del tunnel di base, 3 in Francia e 1 in Italia. Attualmente lavorano circa 2500 persone che diventeranno 4000 al picco dei lavori.

Rocco Zagaria

( 22 dicembre 2023 )