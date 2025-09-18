Almeno 250 manifestazioni in tutto l’Esagono. Scuole, uffici e negozi chiusi. Scioperi e sit-in davanti alle aziende. La mobilitazione dell’intersyndicale, 27 mesi dopo quella contro le pensioni del 6 giugno 2023, ha portato in piazza 900mila francesi, per lanciare un messaggio chiaro al nuovo governo: bisogna rompere definitivamente con le politiche avviate dal 2017 da Emmanuel Macron. Il miglior modo per sancire la rupture con il progetto liberista dell’Eliseo è riscrivere la prossima legge di bilancio, e riscriverla in senso più equo. Perché “la questione della giustizia sociale è fondamentale”, avverte Marylise Leon. La CFDT, rileva la segretaria generale, “è consapevole che il deficit pubblico è un problema. Non nascondiamo la testa sotto la sabbia. La giustizia sociale, però, è fondamentale perché è strettamente legata alla questione democratica. Le persone che incontriamo ci dicono che non vogliono che il mondo del lavoro sia l'unico a pagare e che il conto sia così salato. Abbiamo bisogno di sforzi condivisi”. Che per ora, stando all’ultimo budget proposto dal governo Bayrou, non si sono visti. “Ecco perché la gente è arrabbiata”, spiega Leon. “Ed è una rabbia - aggiunge - che dobbiamo saper inquadrare e veicolare in una protesta civile. Abbiamo la legittimità di dire certe cose alla politica e lo facciamo nei cortei sindacali”. La mobilitazione, sostiene la CGT, è ancor più necessaria dopo il primo incontro con Sebastien Lecornu. A parte il ritiro della proposta di sopprimere 2 giorni di festa, il primo ministro non ha dimostrato di volersi affrancare dalla direzione imposta dall’Eliseo. “Abbiamo chiesto di abrogare la riforma delle pensioni, che consideriamo una ferita democratica e sociale che non si rimarginerà e che è alla radice dell'attuale instabilità politica, ma ci è stato risposto di no”, rivela Sophie Binet. Le cose non cambieranno, dunque. “E’ la notte infinita del macronismo”, aggiunge. Ma se la riforma non cade, “allora cadrà pure questo governo”, assicura la segretaria generale. In questo senso, la CFDT si dice disposta a tornare al tavolo, a condizione che venga sospeso l’attuale progetto di alzare l’età pensionabile a 64 anni. “C’è stato un ‘conclave’ - ricorda Leon - gli imprenditori hanno fatto in modo di farlo saltare e ci sono riusciti. Se ci sarà un nuovo confronto si deve però tornare a prima del conclave. Un negoziato ha principi e regole, una di queste è che quando una parte dice ‘no’ quel negoziato si ferma”. Dunque, “se la trattativa riprende, dovrà riprendere partendo dalla sospensione dell’attuale riforma”. Se congelano il progetto dell’età a 64 anni, “di cui le donne sono le prime vittime”, la CFDT tornerà al tavolo, non fosse altro perché le questioni poste dal sindacato su lavoro femminile e mestieri usuranti sono sempre attuali. La legge di bilancio “equilibrata”, auspicata dai sindacati, si basa sulla necessità di far pagare di più a chi ha di più. Pierre Moscovici sembra appoggiare questa richiesta. La domanda di giustizia fiscale “è evidente”, osserva il presidente della Corte dei Conti, che apre a un’imposta sulle grandi fortune che dovrà essere “giusta, senza però nuocere all’economia francese”.

Pierpaolo Arzilla



( 18 settembre 2025 )