Un settore strategico, una forza lavoro che da anni regge sulle proprie spalle la filiera produttiva della carta, e una trattativa contrattuale che si trascina senza sbocchi. Per questo domani le lavoratrici e i lavoratori delle cartiere sciopereranno per quattro ore per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto un anno fa. Lo sciopero è stato proclamato da Slc Cgil, Uilcom Uil, Ugl Chimici Carta e Stampa, che spiegano: "La trattativa tra sindacati e imprese sconta distanze significative soprattutto sulla parte economica: i sindacati non sono disposti ad accettare un accordo al ribasso, insistono con aumenti salariali che tengano conto del picco inflattivo degli anni 2022 e 2023 e che riconoscano il valore delle maestranze. Nelle cartiere, quasi ovunque, si lavora a ciclo continuo: lavoratrici e lavoratori affrontano turni pesanti anche di notte, mansioni usuranti e rischi elevati, i sindacati reclamano il riconoscimento delle maggiorazioni dovute all'organizzazione del lavoro. Le rivendicazioni sindacali non hanno finora trovato risposta al tavolo del negoziato e questo ha reso inevitabile il ricorso allo sciopero".

Le sigle sindacali richiamano inoltre il protocollo firmato con le imprese a inizio trattativa e si appellano al governo affinché "faccia come altri Paesi: intervenga con politiche industriali a sostegno del settore della carta, degli imballaggi ecc, e sui costi dell'energia. Lo sciopero di quattro ore si terrà a fine turno, o con altre modalità decise a livello locale, e sarà accompagnato da presidi e altre iniziative".

Anche a Lucca, tra le altre realtà territoriali, si protesta. Il distretto cartario conta circa 6.000 addetti e 200 imprese.

Le trattative si sono interrotte il 17 settembre scorso, quando Assocarta e Assografici, organizzazioni datoriali hanno fatto una proposta economica che le tre sigle sindacali hanno dichiarato "irricevibile": 190 euro contro la richiesta di 311 euro calcolati al livello medio professionale della C1, per recuperare il potere di acquisto. La controparte, affermano i sindacati, ha risposto con un modestissimo importo di 190 euro a cui si aggiungono un po' di soldi mesi qua e là su previdenza integrativa e assistenza sanitaria integrativa e una proposta di aumento della percentuale di maggiorazione paga per il lavoro notturno del 1%, che la si può prendere solo come provocatoria".

Oltre al salario, c'è sul tavolo una proposta per la revisione del sistema dell'inquadramento professionale. Infine, affermano i sindacati lucchesi, "abbiamo presentato ai datori di lavoro un problema: il settore, cosa sperimentata anche nel distretto lucchese che è il più grande di Europa, non è più attrattivo come un tempo poiché lo scarto tra le retribuzioni di un lavoratore turnista e di un giornaliero non è più così significativo". "Dopo una prima fase di mobilitazione si è deciso lo sciopero, indetto a livello nazionale di 4 ore, con la possibilità di estensione a livello locale. Cosa che, a Lucca, si è deciso di cogliere, per favorire il maggior coinvolgimento possibile in tutti gli stabilimenti, in particolare laddove ci sono le macchine continue delle cartiere, e lo si è indetto subito di 8 ore". In Trentino, dove opera il gruppo Fedrigoni, la cartiera di Condino, quella di Villalagarina, le cartiere del Garda, la protesta riguarda invece circa 1.500 addetti.

Non è uno sciopero "contro" - puntualizzano i sindacati - ma è uno sciopero per dare slancio alla trattativa che deve arrivare in porto il prima possibile con un rinnovo che sia in linea con le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. Le categorie non sono disposte ad accettare un accordo al ribasso”. L’obiettivo è chiaro: un contratto che riconosca il valore delle maestranze e garantisca "un giusto adeguamento economico, dopo anni d’inflazione che hanno impoverito le famiglie", ricordando come il settore cartario si regga su turni pesanti, mansioni usuranti e rischi elevati, a fronte di stipendi rimasti di fatto fermi.



( 16 dicembre 2025 )