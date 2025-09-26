LyondellBasell, azienda leader nell’industria chimica mondiale e storico player operante in Italia, aveva promesso che mai sarebbe stato toccato anche il secondo impianto del proprio stabilimento di Brindisi dopo l’avvenuta chiusura, a dicembre 2023, dell’obsoleto P9T ed un costo sociale subito dalla città con 49 posti di lavoro cancellati. E come a smentire tali confortanti dichiarazioni, si era dapprima appreso che lo stesso secondo impianto era stato posto in vendita insieme ad altri quattro sparsi nel resto d’Europa, poi che la vendita del solo sito brindisino era naufragata.

Il rischio, ad oggi, è che si riapra una nuova vertenza riguardante, appunto, il PP2 all’interno del Polo Petrolchimico, che utilizza la tecnologia ibrida avanzata Spheripol, per la produzione di polipropilene (PP) e copolimeri.

Un rischio per il futuro occupazionale di 84 dipendenti diretti e di circa 150 dell’appalto, senza tacere sui numeri significativi dell’indotto logistico che, da tempo, soffre per la diminuzione della commessa. “Brindisi è tra le città emblematiche dei processi di transizione industriale, economica, energetica, ambientale, produttiva, occupazionale, che attraversano il sistema produttivo del Paese - afferma Luigi Spinzi, segretario generale della Cisl Taranto Brindisi - processi che non demonizziamo; a condizione, però, che non prescindano dalla loro compatibilità sociale, specie in questo territorio in forte sofferenza occupazionale giovanile e non solo, con potenzialità di sviluppo diversificato che può e deve interessare i molteplici settori cosiddetti vocazionali”.

L’incontro in Prefettura a Brindisi, convocato dal Sepac, la task force per l’occupazione, della Regione Puglia, sul futuro dell’impianto LyondellBasell, non ha soddisfatto le aspettative della Cisl né della Femca Cisl ed anzi ha autorizzato ampie perplessità ed incertezze, sui riflessi occupazionali oltreché sul versante produttivo, ovvero sulla natura delle scelte del Gruppo, nel medio-lungo periodo, nell’ambito della filiera della chimica. “La produzione del PP2 appena garantita per parte del prossimo mese di ottobre con tutte le conseguenze al momento non immaginabili e l’analisi aziendale su presunte difficoltà di mercato - hanno annotano nel corso dell’incontro Antonio Baldassarre segretario territoriale della Cisl con delega all’industria e Marcello De Marco segretario generale territoriale della Femca Cisl - darebbero il segno, se confermate, di una strategia votata non già a rilanciare l’impianto, ancor meno ad evitarne la fermata definitiva a seguito, magari, di un’ulteriore valutazione sulla sua rinnovata redditività”.

Dunque, per la Cisl e la Femca Cisl “tutti i soggetti coinvolti sono chiamati oggi ad assumersi la responsabilità di assicurare un futuro produttivo ed occupazionale diretto e indiretto nel sito brindisino, mentre l’azienda è chiamata ad esercitare responsabilità sociale in un territorio che, storicamente, ha ospitato al servizio del Paese un sistema produttivo che continua a caratterizzarne la vocazione industriale”. I rappresentanti dell’azienda presenti al tavolo hanno “fornito risposte aleatorie e senza novità rispetto a quanto già noto - ha chiosato Antonio Baldassarre, rilevando l’opportunità “della prossima presenza di più autorevoli rappresentanti aziendali, per parlare di prospettive future certe, su produzione e occupazione diretta ed indiretta”. Baldassarre e De Marco hanno, dunque, chiesto al presidente del Sepac di “trasferire il tavolo di concertazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di sollecitare e far definire a LyondellBasell i termini di un rilancio dello stabilimento di Brindisi, in ottica di produttività e di mantenimento di tutti i livelli occupazionali”.

Massimo Caliandro