Che intenzioni ha, cosa vuole fare il presidente Trump ora che anche Ferragosto è alle spalle? Prova a dare una risposta l’economista statunitense Michael Hudson sul suo blog, utilizzando un vocabolario per descrivere la frattura globale odierna e la sua guerra di civiltà: “Beh, Trump ha una visione piuttosto ristretta. Vuole fare soldi per sé. Vuole arricchirsi ancora di più per sé e per la sua famiglia, e ottenere la lealtà del suo gabinetto arricchendolo. Quindi, influenzare il mercato azionario. I suoi discorsi ottimistici servono a dire: non preoccupatevi. Non pensate agli aumenti del gasolio o alla recessione. Pensate al fatto che andrà tutto bene e che torneremo alla normalità. E al pubblico piace pensare alla normalità. “Siamo già in recessione - spiega Hudson - ma non vogliamo chiamarla così perché quando i miliardari accumulano enormi ricchezze, non importa che il 90% non ne abbia beneficiato. Sembra proprio che la borsa sia in piena espansione, il mercato obbligazionario in forte crescita, i prezzi degli immobili e gli affitti siano alle stelle, quindi i proprietari sono contenti. Dov’è la recessione? Ebbene, la recessione ha colpito l’industria, i beni di consumo, il tenore di vita, i trasporti, tutto ciò che costituisce l’economia reale non si è ancora ripreso. E questo vale anche per l’agricoltura, che sarà quella a risentirne maggiormente in questo momento. Come abbiamo detto prima, i tassi di insolvenza sono in aumento, così come i fallimenti delle aziende agricole. I crediti al consumo accumulati superano i tre mesi di arretrati, avvicinandosi al default, così come i prestiti auto, i debiti generali delle carte di credito e i mutui. Sono ovunque nell’economia. Sono già in default. E l’unica cosa che impedisce il crollo è il fatto che il governo sta disperatamente rilasciando petrolio dalle sue riserve per cercare di tenere bassi i prezzi e dicendo che non c’è niente di cui preoccuparsi. Non c’è una depressione. Sperano in qualche modo di poter aspettare fino a dopo le elezioni per far cadere la bomba. Trump sta cercando di combattere contro la leadership repubblicana di destra, e soprattuttocontro quella democratica”. La depressione arriverà. Non c’è davvero modo di evitarla. E a quel punto, i paesi diranno: “La nostra incapacità di agire prima per sostenere l’Iran ha spinto la nostra economia in depressione. Siamo danni collaterali dell’attacco americano e israeliano all’Iran. Dobbiamo creare un ordine economico tale da impedire che ciò accada di nuovo. Dobbiamo creare nuove istituzioni”. Questo è ciò di cui si discuterà con crescente urgenza con l’arrivo dell'autunno, in risposta alla crisi economica causata dall’impennata dei prezzi del petrolio e dalla sua scarsità. È una situazione gravissima soprattutto per l’Europa. È grave quanto l’accordo raggiunto dalla presidente von der Leyen con Trump, che impone all’Europa di acquistare energia americana a un prezzo tre o quattro volte superiore a quello precedente e di investire 700 miliardi di dollari negli Stati Uniti. L’economia britannica, ad esempio, è in crisi. E gli europei sono già in gravi difficoltà, con conseguenze tangibili dovute alle terribili decisioni prese di fronte a situazioni come quella di cui stiamo parlando. Il mondo intero sta osservando la situazione e si impegna per evitare di commettere lo stesso errore. Michael Hudson non gira intorno al problema e ricorda come i vertici dell’Unione Europea, insieme a Merz, Macron e Starmer (poco prima di essere espulso dal Parlamento dalla carica di primo ministro) abbiano addirittura sollecitato il versamento di tutti i 300 miliardi di dollari di risparmi russi come risarcimento all’Ucraina. E una volta trasferiti questi soldi, ovviamente, la maggior parte di questi soldi verrà spesa per acquistare più armi americane e armi europee per combattere la Russia. Ma non solo. Questa enorme escalation della guerra della Nato contro sarà il culmine di tutto ciò e impedirà qualsiasi tentativo di parte con la Russia. Fatta l’analisi, Hudson arriva al punto, sollecitando un vocabolario adeguato per descrivere questi fenomeni e anche per caratterizzare il loro tentativo di autogiustificazione attraverso la promozione dell’ideologia neoliberista odierna: “Suggerisco le seguenti due parole: Geopatologia, ovvero la condotta abusiva delle relazioni internazionali, condotta in modo sfruttatore, che danneggia e vittimizza altri paesi imponendo unilateralmente un doppio standard di comportamento. Ogni imperialismo che aspira alla costruzione di un impero è caratterizzato da tale geopatologia. Ed Econopatologia: la dottrina che difende l’assenza di empatia sociale. Il suo nucleo è l’individualismo libertario odierno, basato sul principio che l’avidità è un bene, che propugna un interesse personale illimitato e rifiuta qualsiasi vincolo o regolamentazione governativa per proteggere il principio sociale fondamentale di reciprocità e mutuo soccorso che ha gettato le basi per lo sviluppo della civiltà.

“Le economie odierne necessitano di un’autorità pubblica dotata del potere di impedire che l’aggressione economica e fisica sfoci in oligarchie predatorie. La maggior parte di queste, finora, ha avuto una natura finanziaria e ha cercato di monopolizzare la terra. Il denominatore comune tra geopatologia ed econopatologia è la negazione della libertà e dell’autodeterminazione per altri paesi e popoli. Considerare la sovranità e l’autosufficienza straniere come elementi che consentono ad altri paesi di resistere alla diplomazia statunitense significa percepire tale sovranità come una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti e al mantenimento del loro impero tributario. E, come la geopatologia, l’econopatologia mira a ridurre gli altri individui allo status di clienti, debitori, affittuari e, in ultima analisi, di servitù. La dipendenza da ricchezza e potere sono pulsioni naturali, ma le società nel corso dei secoli hanno cercato di socializzarsi. Socrate individuò l’ideale in un’autorità centrale saggia che tenesse a freno queste pulsioni. La protezione sociale contro l’oligarchia era considerata altrettanto naturale come precondizione affinché le società evitassero la polarizzazione e la stagnazione. Ma, come osservò Aristotele, le democrazie tendono a evolversi in oligarchie, che poi si trasformano in aristocrazie rentier ereditarie. E tali nazioni cercano di liberare le oligarchie affini dai vincoli della regolamentazione pubblica (ad esempio, come Trump sostiene il libertario Javier Milei in Argentina) e di impedire che tali regolamentazioni vengano applicate su scala internazionale”. Come possono le economie odierne far fronte alla geopatologia e alla sua econopatologia? “La sociopatologia non si risolve da sola. Né lo fanno l’econopatologia o la geopatologia. Le società antiche avevano città rifugio in cui tali sociopatici e altri trasgressori della legge venivano esiliati, almeno temporaneamente, finché non venivano socializzati e imparavano a pentirsi e a provare rimorso per il loro comportamento. Negli ultimi ottant’anni, a partire dal 1945, la politica estera statunitense si è concentrata sull’instaurazione di una dottrina neoliberale antigovernativa e su una retorica antisocialista che respinge ogni idea di riforma diplomatica ed economica interna. La sfida che la Maggioranza Globale si trova ad affrontare oggi è quella di creare un sistema multipolare alternativo di istituzioni e alleanze internazionali, basato sui principi di mutuo aiuto e tolleranza per l’autonomia di ciascuno, che da sempre rappresentano l’ideale dichiarato. La creazione di un’alternativa di questo tipo richiede una dottrina alternativa a quella neoliberista, nonché una revisione delle leggi fondamentali che regolano le relazioni internazionali. Ciò è reso possibile oggi dal fatto che, per la prima volta dal 1945, esiste una massa critica di paesi in grado di istituire nuove istituzioni per proteggere la propria autonomia e sovranità”. Per Michael Hudson, il sistema finanziario internazionale dollarizzato. È stato trasformato in un’arma per isolare i Paesi e confiscare semplicemente i loro risparmi monetari qualora adottino politiche politiche, economiche o militari in contrasto con quelle degli Stati Uniti. La prospettiva che tali Paesi sovrani cerchino un’alternativa per agire nel proprio interesse ha portato gli Stati Uniti a intraprendere quella che considerano una guerra di civiltà contro la Cina, la Russia, l’Iran e altri Paesi che potrebbero unirsi alla nuova orbita che si sta creando.

Raffaella Vitulano

( 1 settembre 2026 )