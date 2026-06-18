Siderurgia

Risposte concrete, decisioni rapide e soprattutto una strategia condivisa che garantisca lavoro, investimenti e sicurezza per Taranto e per l’intera filiera siderurgica italiana. E’ quello che servirebbe alla vertenza ex Ilva che invece continua a scontrarsi con ritardi, incertezze istituzionali e una fase di stallo che alimenta le preoccupazioni di lavoratori, imprese dell’indotto e comunità locali. Le parole del ministro delle Imprese Adolfo Urso, che invita tutte le istituzioni a lavorare unite per individuare una soluzione, non bastano a rassicurare i lavoratori. Sullo sfondo resta una situazione di forte incertezza che coinvolge migliaia di famiglie, mentre il futuro dello stabilimento continua a essere appeso a nodi industriali, finanziari e giudiziari ancora irrisolti. La Commissione europea ha autorizzato un ultimo prestito ponte da 390 milioni di euro, di cui resta da erogare una quota di 140 milioni. Ma lo stesso ministro ha chiarito che non ci saranno ulteriori interventi pubblici e che l’intera somma dovrà essere restituita dal futuro acquirente. Un quadro che rende ancora più urgente l’individuazione di una soluzione industriale credibile e sostenibile.

Per le organizzazioni sindacali, però, il problema principale è l’assenza di un confronto stabile e trasparente con il Governo. La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha chiesto con forza la riattivazione del tavolo di Palazzo Chigi, sottolineando come non sia più accettabile lasciare nell’incertezza lavoratori, famiglie, imprese dell’indotto e l’intero territorio tarantino. La Fim territoriale intanto sollecita il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a farsi promotore di un’accelerazione istituzionale. Secondo il sindacato la situazione di stallo sta producendo effetti pesanti non solo sui dipendenti diretti di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, ma anche sulle centinaia di aziende che operano nell’indotto e negli appalti.

Le difficoltà produttive, la riduzione delle attività e i ritardi nei pagamenti stanno infatti mettendo sotto pressione un intero sistema economico che vive in larga parte attorno alla siderurgia. Per i rappresentanti dei lavoratori, ogni ulteriore rinvio rischia di aggravare una crisi già profonda e di compromettere la tenuta sociale del territorio. Dal confronto tra Regione Puglia e sindacati è emersa la necessità di costruire una prospettiva chiara fondata su tre pilastri: tutela dell’occupazione, decarbonizzazione degli impianti e reindustrializzazione dell’area. Obiettivi che, secondo le organizzazioni dei lavoratori, devono procedere insieme e non essere considerati alternativi. “Taranto - sostengono i sindacati - non può continuare a vivere sospesa tra promesse e rinvii. La transizione ecologica deve trasformarsi in una concreta opportunità di sviluppo, capace di garantire nuova occupazione e una produzione siderurgica compatibile con gli obiettivi ambientali”.

La preoccupazione cresce anche alla luce delle difficoltà che continuano a emergere sul piano giudiziario e operativo. L’incertezza sugli impianti e il rallentamento delle procedure rischiano infatti di allontanare potenziali investitori proprio nel momento in cui sarebbe necessario attrarre capitali e consolidare un progetto industriale di lungo periodo. Per questo motivo le organizzazioni sindacali chiedono che la vertenza ex Ilva torni immediatamente al centro dell’agenda politica nazionale. Il futuro di Taranto non riguarda soltanto una fabbrica, ma un’intera comunità che da anni attende certezze. Lavoro, salute, ambiente e sviluppo devono trovare un punto di equilibrio. È questa la sfida che i sindacati lanciano al Governo e a tutte le istituzioni coinvolte.

Sara Martano