Un investimento da oltre un miliardo di euro destinato a cambiare il volto industriale del Lazio e a rafforzare il ruolo dell’Italia nella produzione farmaceutica mondiale. È quanto confermato da Novo Nordisk nel corso dell’incontro tenutosi a Palazzo Piacentini tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il vicepresidente e general manager di Novo Nordisk Italia, Jens Pii Olesen, e il presidente della Regione Lazio e commissario straordinario per il progetto di Anagni, Francesco Rocca. Al centro del confronto il piano di ampliamento del sito produttivo di Anagni, destinato alla lavorazione e alla produzione di farmaci innovativi contro le malattie croniche, con particolare attenzione ai nuovi trattamenti per l’obesità, settore nel quale la multinazionale danese è tra i leader mondiali.

Il progetto prevede la realizzazione di impianti altamente tecnologici, progettati secondo criteri avanzati di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. L’obiettivo è trasformare il polo laziale in uno dei principali centri produttivi del gruppo a livello internazionale, consolidando la presenza dell’azienda nel nostro Paese. Secondo le stime presentate durante l’incontro, il piano industriale dovrebbe generare circa 400 nuovi posti di lavoro diretti, oltre a un significativo indotto che coinvolgerà imprese, servizi e filiere locali. Un impatto economico rilevante per l’intera provincia di Frosinone e per il sistema produttivo regionale. Il Governo ha già riconosciuto la strategicità nazionale dell’investimento con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025. Successivamente, con il Dpcm del 9 aprile 2025, è stato nominato commissario straordinario il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, con il compito di accelerare l’iter autorizzativo e garantire il coordinamento delle procedure necessarie alla realizzazione del progetto. Per il ministro Urso, l’investimento rappresenta una conferma della capacità attrattiva dell’Italia nei confronti delle grandi multinazionali e un segnale concreto della centralità del settore farmaceutico nello sviluppo industriale del Paese.

Positivo anche il commento delle organizzazioni sindacali. Le sigle di categoria hanno accolto con favore l’annuncio dell’azienda, definendolo un passaggio fondamentale per il rilancio occupazionale del territorio. Allo stesso tempo, hanno chiesto un confronto permanente con azienda e istituzioni per monitorare l’avanzamento del progetto. I sindacati sottolineano la necessità che le nuove assunzioni privilegino le professionalità locali e che vengano attivati percorsi di formazione qualificata per preparare tecnici e operatori alle nuove tecnologie produttive. Inoltre, chiedono garanzie sulla qualità del lavoro, sulla stabilità contrattuale e sul rispetto dei più elevati standard di sicurezza. “L’investimento di Novo Nordisk rappresenta una straordinaria opportunità per il territorio - evidenziano i rappresentanti dei lavoratori - ma dovrà tradursi in occupazione stabile, crescita professionale e sviluppo sostenibile per l’intera comunità”.

Sara Martano