Conquiste del Lavoro

Aprile in Calabria si chiude con il triste superamento della soglia di mille morti per Covid (1010 dall’inizio della pandemia al 29 aprile), ma maggio inizia con 20mila dosi di vaccino al giorno. E’ l'obiettivo del Vax day organizzato dall'1 al 4 maggio da Regione Calabria, Commissario ad acta per la sanità, Protezione civile, Difesa e Croce rossa in concomitanza con le feste per San Francesco di Paola, protettore della regione alla punta dello Stivale.

Si ripete l’iniziativa che il 24 e 25 aprile ha portato a oltre 35 mila vaccinazioni. Anche questa volta la somministrazione è riservata a over 80, soggetti fragili, persone dai 60 ai 79 anni, insegnanti di ogni ordine e grado e caregiver.

Agli over 80 ed ai soggetti fragili sarà somministrato il vaccino Pfizer mentre, a tutti gli altri, l'Astrazeneca, salvo incompatibilità risultanti in fase di anamnesi. La decisione è già stata comunicata ai responsabili di tutte le Asp; il direttore generale della Protezione civile regionale Fortunato Varone spiega: “Sono stati potenziati i 21 centri principali, che resteranno aperti dalle 9 alle 22, ma saranno in funzione anche quelli ordinari, per un totale di una novantina di centri di vaccinazione".

E’ obbligatorio prenotarsi sulla piattaforma per evitare disagi e assembramenti. Attivato anche un numero regionale - 0961 789775 operativo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, sabato dalle ore 9 alle ore 13, festivi esclusi - per chiedere informazioni o comunicare disagi.

Gli oltre mille decessi fanno pensare, se si pensa che durante la prima ondata, il totale dei morti per il coronavirus in Calabria era intorno a quota cento, ed il numero dei positivi non era paragonabile ai 4/500 di questi giorni.

L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha assunto nuove figure e disposto la proroga di altro personale già in servizio. Estesi i periodi di lavoro di cinquanta medici in servizio alle Usca e venti nuovi medici assunti e assegnati sempre alle Unità speciali di continuità assistenziale. Altri 8 dirigenti medici e 8 medici in pensione sono stati richiamati in servizio. Assunti, inoltre, 29 infermieri a contratto indeterminato e 21 con contratto determinato per reparti Covid e altri venti assegnati alle Usca.

Infine, 20 operatori socio sanitari saranno da dislocare nei reparti Covid. A fronte di queste poche luci, non mancano le ombre sul fronte occupazionale sanitario. Il Sant'Anna Hospital, clinica di Catanzaro, riferimento regionale di alta specialità per il trattamento e la cura delle malattie cardiovascolari, potrebbe essere costretta a chiudere, dopo il mancato accreditamento dalla struttura commissariale che gestisce l'Asp.

49 medici e 312 tra paramedici e infermieri - con familiari e ex pazienti, sono scesi in piazza per manifestare davanti alla Prefettura. Parlano i numeri: nella clinica, negli ultimi 10 anni, sarebbero stati effettuati 7645 interventi di cardiochirurgia, 5.700 di chirurgia vascolare e 22.455 procedure di emodinamica interventistica. La clinica avrebbe però ora 12 milioni di debiti, per il mancato introito di 23 milioni previsti da convenzione.

Elisa Latella



( 30 aprile 2021 )