Conquiste del Lavoro

L’ecommerce fa bene all’economia dei piccoli centri urbani e periferici del Belpaese. E’ questo il risultato dell’accordo tra e-bay e Confcommercio che, per il secondo anno consecutivo, sostengono un progetto comune per ”supportare l'ingresso nel mercato online delle imprese dei borghi italiani, promuovendo l'ecommerce come una risorsa che permette di far conoscere le proprie eccellenze in Italia e nel mondo, aiutandole al tempo stesso a rafforzare la loro dimensione fisica”. Il progetto ad oggi vede coinvolti nove territori: Borgo San Lorenzo (Fi), Sansepolcro (Ar), la Valnerina (Pg), Assisi (Pg), Bellagio (Co), Spilimbergo (Pn), Caorle (Ve), San Giovanni in Fiore (Cs) e Ruvo di Puglia (Ba), con oltre 140 imprese locali coinvolte. Certamente sono ancora numeri da progetto pilota se si considera il numero di borghi disseminati lungo il territorio nazionale ma l’idea sta prendendo piede anche perché ogni azienda del borgo che aderisce partecipa a un percorso di 35 ore di formazione, dove ha acquisisce gli strumenti per vendere con successo su eBay i propri prodotti, aprendosi ad un bacino di oltre 187 milioni di acquirenti nel mondo (6,6, milioni soltanto in Italia). Secondo un'analisi dell'Ufficio studi Confcommercio, tra il 2012 e il 2020, è proseguito il processo di desertificazione commerciale delle città italiane, con oltre 77 mila attività di commercio al dettaglio e quasi 14 mila imprese di commercio ambulante in meno (meno 14% circa), e la pandemia da Covid-19 ha contribuito ad acuire questa tendenza. Nel 2021, solo nei centri storici dei 110 capoluoghi di provincia e altre 10 città di medie dimensioni, il numero di imprese di commercio al dettaglio rischia di ridursi del 17,1%. Un quadro oltremodo preoccupante se si considera che la perdita di popolazione e di attività economica dei piccoli centri urbani del Belpaese va avanti ormai da diversi anni come trend che sembra inarrestabile. Ecco dunque che digitale, nuove tecnologie e vendite possono andare a braccetto con l’obiettivo di aiutare le attività offrendo uno strumento in più per raggiungere nuovi acquirenti, in un'ottica in cui entrambe le dimensioni, fisica e digitale, contribuiscono al successo del business. Da questo punto di vista l’ecommerce, che ha visto una crescita boom anche per le restrizioni agli spostamenti, rappresenta un volano degli acquisti per chi ha sempre privilegiato i lrapporto fisico e diretto in negozio. Può insegnare i vantaggi degli acquisti via web e più in generale di ”un approccio multicanale in cui online e offline si integrano e convivono con l'obiettivo di migliorare il più possibile la customer experience”. ”Il progetto con Confcommercio - sottolinea Alice Acciarri, general manager di eBay in Italia e Spagna - vuole promuovere un approccio di integrazione vincente tra online e offline, una visione di lungo periodo grazie alla quale l’ecommerce diventa una risorsa in più per le attività commerciali per andare oltre i confini locali, e farsi conoscere in Italia e nel mondo”. Le eccellenze dei nostri borghi possono avere una opportunità di rilancio tra fisico e digitale.

An. Ben.

( 4 agosto 2021 )