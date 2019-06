Emergenza medici, il Molise vuole usare quelli militari

Il Molise è una delle regioni italiane il cui il servizio sanitario è commissariato a causa della pesante situazione debitoria. C’è un piano di rientro che prevede la restituzione di 22 milioni di euro. Ma la carenza di medici non riguarda solo la regione, è un’emergenza nazionale. Un’emergenza aggravata dall’entrata in vigore di “quota 100”. Per tamponare il vuoto di organico, la Regione Toscana ha deciso di mettere in servizio medici neolaureati privi di specializzazione. Il Veneto ha reagito sul fronte delle uscite, cercando di trattenere nei reparti professionisti che ormai hanno maturato l’età della pensione. Il tutto, in attesa di soluzioni politiche strutturali, che non possono tardare. In Italia nei prossimi 5 anni verranno a mancare 45mila medici per via dei pensionamenti; 80mila nelle proiezioni a 10 anni. Ma le uscite stimate per effetto dei pensionamenti non saranno bilanciate dalle nuove assunzioni.

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

Close