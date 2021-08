Conquiste del Lavoro

No allo spreco di professionalità in un mercato del lavoro asfittico.

53 mila posti di lavoro persi in Campania nell’ultimo anno, di cui il 73% rappresentato da donne e un tasso di occupazione di appena il 41,5%, con perdite maggiori tra gli ultra 35 enni e lavoratori autonomi. Sono dati che fotografano una situazione non certo confortante e che relegano la regione insieme alla Sicilia agli ultimi posti delle classifiche a livello europeo in termini di disoccupazione giovanile. Aumenta anche il numero degli inattivi in età lavorativa, così come i beneficiari del Reddito di cittadinanza e dei lavoratori nel sommerso. Una situazione più volte denunciata dalla Felsa Cisl Campania che ha lamentato soprattutto la mancanza di dati certi relativi alla ricaduta delle diverse misure messe in campo dalla Regione su cui poter costruire adeguati percorsi di reinserimento. Per questo il lavoro svolto dai navigator è stato prezioso. Hanno rintracciato persone che sfuggivano a qualsiasi contatto o monitoraggio e che ora possono affacciarsi al mondo del lavoro.

“Senza dimenticare il ruolo di sensibilizzazione nei confronti delle aziende del territorio, cui l’offerta di lavoro di questa platea di “invisibili” potrebbe rivolgersi per creare percorsi di lavoro vero e strutturato, che non siano caratterizzati da episodicità o da mera occasionalità”, afferma Luca Barilà, segretario generale della Felsa Cisl regionale. Eppure la Regione ha rifiutato qualsiasi confronto sul tema, rimandando a presunte responsabilità governative ogni possibile soluzione, lamenta. “Ma probabilmente il decisore politico dimentica che la governance del mercato del lavoro, in tutte le sue articolazioni, compete proprio al livello regionale.

Il riconoscimento nei concorsi pubblici, con particolare riferimento a quelli per i centri per l’impiego, del servizio prestato dai navigator rappresenta il primo step per provare a qualificare ulteriormente il lavoro dei cpi e a far decollare finalmente le politiche attive. Per questo - chiosa Barilà - incalzeremo il Presidente De Luca e la sua Giunta affinché venga avviato con urgenza un tavolo istituzionale sulle PAL e sugli attori del sistema, tra cui figurano senz’altro i navigator, in modo da condividere le soluzioni utili a non disperdere un patrimonio di competenze preparato a raccogliere le nuove sfide del mercato del lavoro” .

R.C

( 26 agosto 2021 )