Conquiste del Lavoro

Penisola nella penisola, la Calabria è terra di approdi, di porti. La sua collocazione geografica, al centro del Mediterraneo, ha caratterizzato il suo passato e forse può essere il suo punto di partenza per il futuro. 'Con grande interesse - afferma Tonino Russo, segretario generale di Cisl Calabria - abbiamo letto la nota dell’Autorità portuale di Gioia Tauro relativa al bilancio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in cui, per il Piano operativo 2021-2023, si dedica una specifica attenzione al porto di Gioia Tauro e al rilancio dei porti di Corigliano Calabro e di Crotone. Si tratta di infrastrutture, infatti, che possono senza alcun dubbio offrire un significativo supporto allo sviluppo dell’econo mia calabrese nell’area di libero scambio del bacino del Mediterraneo' La Cisl Calabria, da sempre a sostegno del gateway ferroviario di Gioia Tauro, evidenzia che oggi per il porto di Gioia l’Au - thority punta a differenziare l’offerta, andando cioè oltre il solo transhipment, con l’avvio della logistica intermodale.

Di rilievo le opere previste nei porti di Crotone e Corigliano Calabro per l’incre mento del commercio, della pesca, dello scambio dei prodotti agricoli, del turismo, considerando che si tratta di approdi che si affacciano sul versante in cui il mare separa l’Italia dai Paesi dell’Est.

Se il porto di Gioia Tauro ha una vocazione industriale ( è vicino alla rotta oriente-occidente tra lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez ed è principalmente un centro di trasbordo di container), moltissimi altri porti presenti su entrambi i lati della Calabria (circa quaranta) hanno una vocazione anche turistica: nel cosentino troviamo Praia a Mare, Scalea, Marina di Diamante, Belvedere Marittimo- Riva di Scidro, Cetraro, Paola e Amantea; sullo stesso versante tirrenico in provincia di Catanzaro Gizzeria e poi Vibo Valentia Marina e i porti del vibonese, Pizzo e Tropea, per scendere e arrivare ai moltissimi approdi in provincia di Reggio Calabria: oltre a Gioia Tauro, Palmi Taureana, Bagnara Calabra, Scilla,

Villa san Giovanni; poi Reggio e, risalendo sul versante jonico, Marina di Porto Bolaro, Saline Joniche, Bova Marina, Bovalino Marina, Siderno Marina, Gioiosa Marina, Roccella Ionica, Monasterace.

Nel catanzarese sempre sul versante del mar Jonio ci sono Soverato, Lido di Copanello, Marina di Catanzaro e poi i porti del crotonese: Le Castella, Crotone (porto vecchio e porto nuovo), Cirò Marina, e, di nuovo nel cosentino ma sempre sul versante jonico, Cariati, Sant’An gelo, Corigliano Calabro, Marina Laghi di Sibari, Trebisacce, Roseto, Rocca Imperiale.

I passi verso un sistema portuale integrato appaiono quindi necessari per uno sviluppo che possa consentire iniziative rapide e concrete su tutti i fronti dell’economia. E a questo aspetto pratico si aggiunge il fascino che i porti calabresi esercitano, la bellezza e la storia di cui sono indiscussi custodi: sono i porti di una regione che è stata la Magna Grecia, hanno secoli di approdi da raccontare. Ognuno di essi, adeguatamente valorizzato, potrebbe diventare - già da solo - un’at trazione turistica.

Elisa Latella