Conquiste del Lavoro

Il 2020 è stato il peggiore dal dopoguerra sul fronte di tanti indicatori economici. Ma gli ultimi mesi del 2021 fanno sperare in un forte rimbalzo, che andrà sostenuto adeguatamente, anche attraverso il Recovery. Nel Rapporto dell'Ufficio Studi di Confcommercio sono presenti tanti primati negativi. Sul fronte dei consumi, l’anno scorso c’è stato un calo complessivo dell’ 11,7%, pari a oltre 126 miliardi: è il peggior dato dal secondo dopoguerra. Un dato su cui pesa la riduzione del 60,4% della spesa dei turisti stranieri, pari ad una perdita di circa 27 miliardi. Quanto alla spesa pro capite, il crollo della domanda ha comportato, mediamente, una riduzione di oltre 2.000 euro rispetto al 2019 riportando i consumi ai livelli del 1995. La perdita di consumi ha avuto andamenti differenziati sul territorio: il Nord e il Centro risultano le aree più penalizzate ( Veneto e Valle d’Aosta le regioni con le maggiori perdite di consumi pari ad oltre il 15%), mentre il Sud ha registrato dinamiche lievemente meno negative.

In questi ultimi due mesi del 2021, tuttavia, le riaperture delle attività e il venir meno di molte restrizioni alla mobilità hanno determinato un incremento dei consumi (+ 14,2% a maggio) consolidando il recupero del Pil (+ 2,9 a giugno). Potrebbe essere l’avvio di una fase meno difficile anche se il gap rispetto ai livelli pre- Covid rimane ancora molto ampio e le previsioni per il 2021, seppur con consumi in ripresa del + 3,8%, restano molto caute, soprattutto per le incognite sulla ripartenza del turismo internazionale. In valore assoluto, la spesa pro capite, mediamente, non riuscirà a recuperare nemmeno un terzo di quanto perso durante la pandemia. Confcommercio stima il Pil in crescita tra il 4,5 e il 5%.

“ Nel mese di giugno - si legge nel Report - le progressive riaperture ed i primi timidi segnali di ripresa del turismo, al momento principalmente domestico o proveniente dai paesi europei, hanno contribuito a consolidare la tendenza al recupero del Pil già emersa a maggio. Rispetto al mese precedente si conferma una crescita del 2,9%, nella misurazione al netto dei fattori stagionali. Su base annua, la variazione

stimata del Pil in giugno è del + 13,2%”. Per il secondo trimestre la stima è di una variazione congiunturale del 2,4% e del 16,7% nel confronto con il secondo trimestre del 2020, periodo nel quale si registrata la riduzione più significativa dal secondo dopoguerra.

Tra i dati più negativi dell’anno passato c’è sicuramente quello relativo alla spesa sostenuta dagli stranieri, che nel 2019 rappresentava oltre il 4% dei consumi sul territorio nazionale: nel 2020 la caduta è stata di circa 27 miliardi (- 60,4%). Il fenomeno, pur diffuso, ha colpito in misura più rilevante le regioni del Centro- Nord (- 23 miliardi circa), territori nei quali l'incidenza di questa voce sulla spesa è storicamente più elevata. In linea generale, si nota una profonda sofferenza nelle regioni in cui il turismo ha connotati meno stagionali e dove le città d’ar te costituiscono un polo d’attrazione, soprattutto in primavera e in autunno, come Lazio, Toscana, Campania, Sicilia, Veneto e Lombardia.

Non stupisce, dunque, che in termini percentuali la caduta più significativa si sia registrata nel Lazio (- 75,2%). Al polo opposto c’è la Valle D’Aosta, regione che ha quasi tenuto “ so lo” meno 6,9%. Il deciso aumento registrato in Molise rappresenta statisticamente un bias, ovvero una distorsione attesa determinata dai numeri molto piccoli del turismo straniero in questa regione.

Ilaria Storti