Una nuova alleanza e nuovi strumenti per promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro. E’ quella sancita con un protocollo d’intesa tra l’Inail regionale e il Comitato paritetico per l’artigianato, della Toscana, di cui fanno parte le organizzazioni di rappresentanza datoriali Cna, Confartigianato, Casartigiani e i sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil.

A firmare il protocollo, che riguarderà le 25 mila aziende e i 75 mila lavoratori che aderiscono a CPRA, sono stati il direttore regionale Inail Anna Maria Pollichieni e il coordinatore CPRA e segretario generale Cisl Toscana Ciro Recce.

Nel documento le parti “si impegnano a sviluppare la più ampia collaborazione, per migliorare gli standard sulla sicurezza del lavoro” e per questo prevedono una serie di azioni da concordare e mettere in campo congiuntamente, ciascuno con le proprie competenze e risorse. In particolare sono previste “iniziative finalizzate a migliorare la conoscenza dei rischi” nelle attività lavorative; “organizzazione di eventi e seminari a carattere divulgativo per promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro”; “attività di formazione rivolte alle imprese e ai loro lavoratori”; “progetti e iniziative a livello territoriale finalizzati allo sviluppo, diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione”.

“L’artigianato rappresenta uno dei tratti distintivi della cultura e dell’economia toscana” ha sottolineato Anna Maria Pollichieni. “Questo protocollo d’intesa rafforza una collaborazione strutturata finalizzata alla realizzazione di iniziative congiunte di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che tengano conto delle esigenze peculiari del settore nel territorio regionale. A monte c’è un lavoro di analisi degli infortuni degli ultimi anni, da cui riusciamo ad individuare degli iter mirati di intervento.” Dalla conoscenza di quali sono le lavorazioni, segnatamente legate all’utilizzo di determinati macchinari, più pericolose, ha spiegato Pollichieni, si possono definire ad esempio interventi di formazione specifica.

“Quella degli Rlst - ha rilevato Ciro Recce - è una scelta che abbiamo fatto anni fa e che intendiamo continuare a portare avanti con convinzione, perché si sono dimostrate figure importantissime nel promuovere la prevenzione ed essere di supporto alle imprese. La prevenzione e l’affermazione della cultura della sicurezza sono interesse comune di lavoratori e imprese; e ciò è tanto più vero in un settore come quello artigiano. Con questo protocollo ci impegniamo a rafforzare la collaborazione con Inail, per sviluppare ulteriormente l’attività sulla prevenzione degli Rlst.”

Il CPRA, è stato ricordato, associa 25 mila aziende e 75 mila lavoratori e opera attraverso i suoi 35 Rlst (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali) in tutte le province, offrendo consulenza alle ditte artigiane e ai loro lavoratori, svolgendo i compiti delegati dalle norme in materia di sicurezza e di accordi applicativi. Nel corso del 2022 in Toscana hanno, tra le altre attività, effettuato 1947 sopralluoghi in aziende, sono stati consultati 1.421 volte per i Pos (piani operativi per la sicurezza), hanno assistito a 748 verifiche di attuazione delle procedure anti Covid, partecipato a 212 riunioni con i lavoratori, 24 sopralluoghi ispettivi, 16 audit per certificazioni ed effettuato 52 verifiche dell’attività formativa.

Alberto Campaioli

( 3 marzo 2023 )