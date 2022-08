Le competenze servono ad entrare nel mondo del lavoro, ma vanno aggiornate costantemente per rimanere in un’azienda o spostarsi in un’altra. La formazione è al centro dal report “Il lavoro a Milano”, realizzato da Assolombarda e Cgil, Cisl e Uil territoriali, analizzando i progetti di oltre 800 imprese di Milano, Monza, Lodi e Pavia (dati 2021), che stanno investendo per riqualificare i propri dipendenti, anche alla luce delle difficoltà a reperire candidati con le caratteristiche richieste dal mercato. Difficoltà che in Lombardia riguardano il 40% delle ricerche, con punte del 50% fra gli operai specializzati.

“L’analisi evidenzia la crescente attenzione delle aziende alla qualificazione del capitale umano - osserva il vicepresidente dell’associazione imprenditoriale, Diego Andreis -. L’obiettivo di questi investimenti è quello di renderle in grado di affrontare i cambiamenti e i nuovi equilibri generati dalla trasformazione digitale. Aumenta la domanda di lavoro qualificato: ai lavoratori vengono richieste, in particolare, capacità di adattamento proattivo e capacità di leggere i fenomeni nella loro complessità con un approccio interdisciplinare. Le imprese che risulteranno più competitive in futuro saranno quelle che sapranno coniugare meglio innovazione digitale e investimenti strategici in formazione continua”.

Sono state 822 le aziende che hanno presentato complessivamente 998 piani di formazione per accedere ai finanziamenti previsti dai fondi interprofessionali. La gran parte (62%) appartiene alla classe dimensionale intermedia (26-249 dipendenti), mentre si conferma marginale la quota di imprese di grandi dimensioni (250 dipendenti e oltre) che utilizza questo canale.

“In un mercato del lavoro in rapida trasformazione, la formazione continua è sempre più importante - commenta il segretario generale della Cisl milanese, Carlo Gerla -. Le persone, nel corso della vita professionale, si troveranno a cambiare spesso sia azienda che mansioni e posizioni. Le competenze diventano in fretta obsolete e per questo è fondamentale mantenerle aggiornate. Chi non si riqualifica rischia di perdere ruolo nell’organizzazione interna, se non addirittura il posto, e incontrerà maggiori difficoltà nella ricerca di un nuovo lavoro, soprattutto di qualità. Dobbiamo agire insieme, sindacati e imprese, per superare qualche resistenza culturale che permane ancora oggi e ostacola una più capillare diffusione delle attività formative”.

Degli oltre 200mila dipendenti, quelli coinvolti in piani di formazione sono stati quasi 21mila, ovvero il 10,3% degli organici, per un numero di ore erogate pari a 1.185.878 (51,3 ore per partecipante). La formazione ha interessato principalmente figure impiegatizie (personale di front office, contabili, impiegati generici) e tecniche (tecnici specializzati in ingegneria e nel life science, tecnici informatici e amministrativi), ma anche operai specializzati, in particolare metalmeccanici, che le imprese faticano a reperire sul mercato. Le ore dedicate al rafforzamento delle conoscenze si sono concentrate sulle materie amministrative (38%) e tecnologiche (24%); seguono marketing ed economia, ma anche team building, comunicazione e pubbliche relazioni, problem solving e controllo qualità.

Mauro Cereda