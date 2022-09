Un simulatore di volo nell’aeroporto militare di Pratica di Mare, a due passi da Roma, e manutenzione dei motori Viper che equipaggiano pure gli MB339 delle Frecce Tricolori. Prodotti di eccellenza per l’élite del mondo del volo affidati per contratto a Piaggio Aerospace dal Segretariato Generale Difesa - Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, del valore di 46 milioni. Ma contratto che va oltre il valore puramente economico e sbarca in quello dell’orgoglio di un’azienda come Piaggio e si riflette in positivo sulla sua occupazione e sulla lunga vertenza che la vede protagonista immeritatamente, vista la qualità e l’importanza dell’azienda. Vale 31 milioni di euro il simulatore di volo per l’addestramento degli equipaggi del P.180, soprattutto dell’Aeronautica Militare; full flight simulator di “livello D”, assai sofisticato, capace di riprodurre in maniera quanto mai reale il volo. Tre anni il tempo per realizzare simulatore e relativa struttura che lo ospiterà. Circa invece la manutenzione, si tratta di incrementarle, integrando un contratto operante dal 2019 per i motori Rolls-Royce V632-43. Nuovi contratti che portano il backlog corrente di Piaggio Aerospace a circa 490 milioni. E tutto questo sarebbe motivo di rallegrarsi se non fosse che l’azienda è sempre in attesa di saltare il guado per avere una stabile e forte proprietà. Spiega il commissario straordinario Vincenzo Nicastro: “Il processo di vendita della società prosegue: la fase è delicata e impone il massimo della riservatezza, ma posso assicurare che stiamo profondendo tutte le nostre energie per arrivare a selezionare il compratore che offra le dovute garanzie, anche finanziarie, e si impegni a sostenere il futuro di lungo termine dell’azienda. Non possiamo d’altra parte affidare i destini di Piaggio Aerospace a chi non intenda soddisfare appieno i requisiti imposti dall’autorità vigilante. Duplice obiettivo dell’amministrazione straordinaria è offrire una prospettiva di rilancio per la società e per le quasi 900 persone che vi lavorano che sia solida, ma anche garantire una ragionevole soddisfazione per i creditori, nel cui novero ci sono gli stessi dipendenti Piaggio”. L’operatività dell’azienda va intanto avanti, ha sottolineato Nicastro: “Continuiamo a lavorare alacremente per creare nuove opportunità di business, e a mantenere ricco il portafoglio ordini della società”. Interviene e replica Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, sigla metalmeccanica che è stata sempre presente a tempo pieno nelle lunghe vicissitudini dell'azienda con sede a Genova e ad Albenga, nel savonese. “I tempi per la cessione si dilatano - rimarca Venzano - deve essere priorità per il nuovo Governo. Chi compra deve presentare un piano industriale con investimenti certi e tutela occupazionale”. “Ci sono nuovi ordini a breve e lavoro garantito fino al 2024 - sottolinea il leader dei metalmeccanici aderenti a Cisl in Liguria - ma non può essere un alibi rispetto ai tempi della cessione di Piaggio Aero che deve essere fatta velocemente ma con la certezza di un piano industriale da parte dei soggetti interessati con numeri certi rispetto agli investimenti, tutela occupazionale, facendo rientrare in azienda i lavoratori di LaerH, e continuità per i due siti di Genova e Villanova d’Albenga”. Tutte idee esposte a Nicastro in un recente incontro e che Venzano ribadisce, osservando che Piaggio “è una realtà che il mondo ci invidia, sta ottenendo risultati importanti dal mercato nonostante sia in amministrazione straordinaria e ci sono prospettive significative: nessuno pensi di svendere questo gioiello”. E lancia un monito al governo uscito dalle urne il 25 settembre: “Il nuovo governo se lo ricordi e il dossier Piaggio Aero deve essere una priorità. I tempi si stanno dilatando e il governo si prenda la responsabilità di mettere risorse nell’azienda per gli investimenti necessari”. Con una condizione inalienabile: “Di certo il sindacato dovrà essere protagonista nella fase della vendita”.

Dino Frambati