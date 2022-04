Conquiste del Lavoro

I sindacati Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti e Uil Pa Roma e Lazio sindacati continuano a dare battaglia perchè venga riconosciuto il ruolo alla dirigenza sanitaria dell’Agenzia italiana del farmaco. Dopo aver proclamato lo stato di agitazione la mobilitazione è proseguita oggi con la protesta sotto la sede del Ministero della Salute.

Al centro della protesta, ribadiscono le federazioni di categoria, “il mancato riconoscimento del ruolo unico della dirigenza sanitaria per il personale Ds e le inconcepibili discriminazioni, a parità di lavoro svolto e di responsabilità, tra i dirigenti sanitari Aifa e le professionalità di pari livello del ministero della Salute”.

“E’ gravissima l’esclusione dei dirigenti sanitari dell’Aifa dall’emendamento n. 21.0.22 testo 2. Inaccettabile riconoscere l’indennità di esclusività di rapporto per i soli dirigenti sanitari del ministero della Salute”, dichiarano Francesca De Rugeriis, Emanuela Nieddu e Carmela Cilento, segretari territoriali di Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti e Uil Pa Roma e Lazio.

“Ancora una volta - soggiungono - ci troviamo di fronte a disparità di trattamento, che causano ingiuste e inconcepibili discriminazioni. Quanto recentemente accaduto si aggiunge al mancato riconoscimento del ruolo unico della dirigenza sanitaria per il solo personale Ds di Aifa, a ben 4 anni di distanza dalla legge numero 3 del 2018 (c.d. legge Lorenzin) successivamente modificata dalla legge numero 145 del 2018 (art. 375 comma 3 bis).

“La situazione ha superato ampiamente i limiti della tollerabilità per questo abbiamo deciso di effettuare il presidio al ministero della Salute - concludono i sindacalisti. Ci attendiamo un segnale da parte del Ministero, altrimenti continueremo la mobilitazione mettendo in atto ogni possibile azione a tutela della dirigenza sanitaria dell’Agenzia”.

Ce.Au.

( 20 aprile 2022 )