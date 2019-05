Air Italy, lavoratori e sindacati: via libera alla proposta della Regione su voli Olbia

I lavoratori di Air Italy e i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpav e Cobas del lavoro privato danno il via libera alla proposta della Regione sui voli da e per Olbia e chiedono alla compagnia aerea di accettare i termini dell'accordo. Lo fanno attraverso un documento sottoscritto dalle sigle sindacali e approvato dall'assemblea riunita con urgenza, per discutere delle novità sulla continuità territoriale. Il documento è stato già inviato al ceo di Air Italy, Rossen Dimitrov. "L'assemblea ha deliberato all'unanimità l'accettazione della proposta formulata dalla presidenza della Regione, divulgata tramite gli organi di stampa, che è stata ritenuta dai lavoratori assolutamente valida nell'immediato e anche in prospettiva della futura continuità", scrivono i sindacati al manager del vettore chiedendo "che nel piano industriale di imminente predisposizione, la Sardegna abbia un ruolo di rilievo nel mercato del trasporto aereo nazionale e internazionale". Per parlare di queste due questioni, l'assemblea sollecita Dimitrov perché convochi un incontro "diretto e immediato a Olbia". Nel frattempo da Air Italy ribadiscono che la proposta della regione sarda non è ancora stata ufficializzata. Rossen Dimitrov, chief operating officer del vettore ha inviato un messaggio ai lavoratori spiegando che "sono trascorse più di 21 ore dall'incontro tra Regione Sardegna e Alitalia durante il quale si è svolto ieri il dibattito sui voli di continuità territoriale su Olbia. Vari media hanno pubblicato articoli su questa proposta, anche se ci sono dettagli contrastanti, ed è stato riferito che Air Italy abbia 48 ore per rivedere, valutare e rispondere rispetto a questa proposta. Tuttavia, nulla è possibile fare fino a quando la proposta dichiarata non sarà effettivamente ricevuta da Air Italy, e fino a questo momento non è avvenuto.

"Apprezziamo l'apertura di Air Italy sulla nostra proposta di salvaguardia dei collegamenti aerei e dei livelli occupazionali sullo scalo di Olbia, fortemente supportata dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali e dalle istituzioni locali. Siamo al lavoro per definire, congiuntamente alle due compagnie, i dettagli tecnici e formali dell'intesa che auspichiamo sia approvata dai rispettivi board". Così il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, dopo aver ricevuto la risposta di Air Italy relativa alla proposta di sintesi formulata in base all'esito delle riunioni dei tavoli ministeriali e regionali in merito alle rotte su Olbia per Milano e Roma in regime di continuità territoriale aerea.