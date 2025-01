Occupazione

Posti di lavoro salvi, almeno per il momento, per circa 400 dipendenti dell’appalto per i servizi di pulizia e manutenzione nelle sedi Fibercop, ex Telecom, che rischiavano, dal 1° gennaio 2025, di trovarsi senza lavoro nel cambio appalto. Dopo una lunga e complessa trattativa con le nuove ditte subentrate nei diversi territori, i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti sono riusciti a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali per la maggior parte dei lavoratori in appalto coinvolti. Tuttavia, persistono difficoltà significative legate alle modalità con cui Fibercop ha aggiudicato gli appalti; sin da subito sarà avviato un complesso confronto tra le organizzazioni sindacali e le aziende interessate.

Mancato accordo soltanto con Reclean, l'azienda che subentra in Lombardia che, fatto gravissimo e inaccettabile, non assumerà quattro lavoratrici e lavoratori aventi diritto al passaggio, venendo così meno a quanto stabilito dal contratto nazionale del settore.

Sono anni che Telecom prima, Fibercop ora, fanno impoverire, da un cambio appalto all'altro, le lavoratrici e i lavoratori che svolgono i servizi di pulizia e manutenzione del verde nelle varie sedi della grande azienda, con orari di lavoro bassissimi, a partire da 20 ore settimanali, a scendere a 18, 17, 15, 12 fino ad arrivare a 5 o soltanto 3 ore e mezzo.

A tale difficile condizione, determinata principalmente dalla committente, che prende le proprie decisioni senza curarsi delle conseguenze economiche e sociali, si aggiunge il rifiuto del confronto con i sindacati che rappresentano il settore.

"Chiederemo immediatamente un incontro a Fibercop ex Telecom perché si proceda all'apertura di un tavolo di contrattazione sul rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori in appalto - dichiarano i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTrasporti - perché è inaccettabile che l'azienda committente aggiudichi e contrattualizzi la gestione dei servizi senza tenere conto delle ricadute sociali e delle conseguenze che subiscono lavoratrici e lavoratori dal punto di vista occupazionale, salariale e delle condizioni di lavoro, che in questi anni, per decisione di Telecom e di Fibercop, abbiamo visto progressivamente peggiorare". '

Intanto, dopo la sospensione, da parte del Tribunale di Roma, della cartella esattoriale da 5 milioni di euro per Hippogroup Capannelle, la società ha fortunatamente congelato il licenziamento dei lavoratori dell'Ippodromo fino alla fine del mese di gennaio: adesso, in attesa di comprendere se ci sarà una proroga per il gestore dell'impianto, vogliamo ricordare che decine e decine di lavoratori sono in attesa di capire cosa riserva loro il futuro''. E' quanto si legge in una nota di Carlo Bravi, della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, in cui si aggiunge: ''Non vogliamo e non possiamo entrare nel merito di una questione che non è di nostra pertinenza. Tuttavia, sottolineiamo con forza che, qualsiasi decisione sarà presa, dovrà avvenire tenendo conto delle ricadute sull'occupazione. I lavoratori dell'Ippodromo di Capannelle, che includono circa 60 stagionali e anche gli addetti a bar e ristoranti, hanno passato, insieme alle loro famiglie, delle feste di preoccupazione e incertezza e stanno sperando in una soluzione positiva per loro e i loro cari".

"La sospensione del licenziamento è stata una buona notizia - conclude - adesso serve uno sforzo comune per trovare risposte concrete per decine di lavoratori".

Ce.Au.

( 3 gennaio 2025 )