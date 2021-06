Conquiste del Lavoro

Argomento dibattuto da anni e sostenuto con forza dalla Cisl ma non ancora risolto, il grande sito industriale di Fincantieri necessita di avere un'organizzazione geografica che permetta di realizzare grandi navi, pari all'alta qualità del lavoro prodotto. Mentre invece quello di Sestri Ponente è diviso in due e quindi limitato nella produzione. Per risolvere il problema occorre il ribaltamento a mare; riempire cioè quello spazio che lo divide e per il quale sono state fatte ipotesi, progetti però mai realizzati. Si era pensato di usare materiale di rimessa del Terzo Valico ferroviario ma anche in questo caso a tante parole non erano seguiti fatti concreti. A riproporre il tema è Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl che ribadisce: “ribaltamento a mare è fondamentale per Fincantieri”. E stavolta lo si può ottenere con i fondi europei, per il sindacalista “occasione importante da non lasciarci sfuggire”. “No nostante la grave crisi, economica prima e pandemica dopo - dichiara il numero uno Fim Liguria - Fincantieri ha mantenuto in questi anni carichi di lavoro straordinari che hanno garantito agli stabilimenti liguri la piena occupazione. Le lavorazioni che hanno portato alla realizzazione dei giganti del mare necessitano di opere infrastrutturali che consentano il pieno sviluppo delle attività cantieristiche: la prima indispensabile necessità, che si trascina da troppo tempo, si chiama ribaltamento a mare”.

Insiste il segretario generale Liguria di Fim-Cisl: “nonostante si parli molto del modello Genova, poco trapela dell’o pera, progettata e mai realizzata. Considerate le opportunità offerte dall’Ue, la Fim ritiene che non sia più tollerabile un’attesa che potrebbe compromettere il futuro della produzione”. Con ruolo “importan te” di Fincantieri nei confronti dell'innovazione tecnologica, “sia per i prodotti che offre sul mercato - osserva Venzano - sia per le soluzioni di miglioramento a favore del green”. Fim tende la mano all'azienda, pronta ad impegnarsi per ottenere risultati positivi, che possano favorire crescita ed occupazione a Genova, dove tutto ciò che ruota attorno al mare è vincente. Lo assicura Venzano, puntando sul lavoro qualificato: “Fim intende contribuire affinché l’azienda si impegni nel garantire la crescita delle competenze e della formazione continua al fine di mantenere l’alto livello professionale dei nostri lavoratori. Ci impegneremo a breve per avviare il rinnovo del contratto integrativo del Gruppo. I lavoratori non solo devono avere il giusto riconoscimento economico per aver contribuito positivamente agli obbiettivi centrati dall’azienda, ma crediamo debbano avere un ruolo di condivisione degli obiettivi di crescita”. Genova e il mare, eterno motivo conduttore che ha garantito sviluppo e lavoro all'ombra della Lanterna nel solco della tradizione dei genovesi marinai e mercanti nel mondo e dei suoi simboli come Cristoforo Colombo ed Andrea Doria. Storia antica e presente che devono fondersi in un mix forte. “Genova è il cantiere navale - conferma Venzano - e il ruolo dei lavoratori della cantieristica crediamo sia determinante per il futuro dello stabilimento Fincantieri. In questi anni sono stati assunti molti giovani che hanno contribuito ad abbassare l’età media e a presentare una diversa organizzazione di lavoro e sistema produttivo. Per la città, che da molto tempo offre poche opportunità, crediamo che questo sia un valore che possa riportare fiducia nel futuro”. E indiscutibile conferma di come Cisl attui politica intelligente e giusta su Fincantieri, il massimo gesto democratico della votazione: eletti nella Rsu del sito Cristian Romeo nel collegio operai e Francesco Castronuovo negli impiegati.

Dino Frambati