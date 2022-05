Soddisfatti i sindacati per l’esito dell’accordo raggiunto per la vertenza Ideal Standard di Trichiana, in provincia di Belluno. L’accordo trasferisce tutti i lavoratori ad una società costituita da una cordata di imprenditori veneti: Banca Finint, Luigi Rossi Luciani e gruppo Pro-Gest. Contestualmente è stato previsto l’avvio dei contratti di espansione, che consentono di andare in pensione anticipata coloro che maturano i requisiti entro 36 mesi. Inoltre il piano prevede il mantenimento della produzione di ceramica sanitaria salvaguardando anche le competenze di tutte le maestranze dello stabilimento.

La crisi di Ideal Standard ha avuto il culmine ad ottobre, dopo l’annuncio della chiusura dello stabilimento di Trichiana da parte della proprietà durante una riunione al Mise. In quell’occasione tutte le parti coinvolte e le istituzioni, a livello territoriale, regionale e nazionale, si sono unite e hanno lavorato per condividere un percorso di reindustrializzazione del sito, che è stato definito con la sottoscrizione dell’accordo del 17 novembre 2021. Il lavoro condotto dal tavolo istituzionale, costituito presso l’Unità di crisi della Regione Veneto, composto oltre che dalla Regione, dal Mise, dai sindacati, dalla proprietà di Ideal Standard e dall’advisor Sernet, ha portato all’individuazione del piano di reindustrializzazione presentato da Banca Internazionale Finint Spa, promotrice di una cordata composta da Delfin Sarl, Luigi Rossi Luciani Sapa e Za-Fin Srl.

“Siamo particolarmente felici e soddisfatti di questo risultato - commenta l’assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan - che dimostra ancora una volta l’efficacia e l’incisività del nostro modello di gestione delle crisi aziendali. Grazie ad un importante lavoro di squadra, è stata ottenuta la salvaguardia occupazionale, un progetto di ricambio generazionale e un piano industriale di rilancio del sito produttivo di Trichiana che soddisfa tutte le parti coinvolte, mantenendo gli impegni presi nei momenti di maggiore difficoltà. La Regione Veneto - conclude - continuerà a monitorare gli sviluppi convocando, periodicamente, il tavolo istituzionale.

Soddisfazione anche da parte del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà: “Sono particolarmente compiaciuto per l’accordo raggiunto tra i sindacati sul trasferimento dei lavoratori coinvolti nella vertenza Ideal Standard, al nuovo gruppo guidato da imprenditori veneti: è la dimostrazione di quanto questa lunga e importante trattativa stia raggiungendo i risultati sperati, con il grande obiettivo di mantenere la realtà occupazionale e rilanciare la produzione della ceramica sanitaria nel territorio. La più grande soddisfazione - prosegue D’Incà - è vedere ancora una volta la piena sinergia tra istituzioni, imprenditori e sindacati: un lavoro di squadra che permette di costruire un progetto solido mettendo al centro la competenza dei lavoratori, per costruire il futuro grazie alla credibilità di una forte cordata che ha saputo prendere a cuore il territorio bellunese”. Il percorso prosegue con incontri tra le parti per risolvere gli ultimi aspetti tecnici.

Sara Martano