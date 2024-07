L'incontro di oggi al MIMIT per Jsw Piombino ha avuto nuovamente carattere interlocutorio. Argomento di discussione "il piano occupazione a seguito della coesistenza di due investimenti strategici per Piombino e per la siderurgia italiana". È chiaro che fino a quando non sarà realizzato l'accordo fra JSW Steel Italy e Metinvest-Danieli per la definizione delle aree e formalizzato tutti gli accordi con il Demanio e l'Autorità di Sistema Portuale, che determineranno le condizioni per l'avvio dei progetti industriali, per i sindacati sarà difficile poter discutere di livelli occupazionali. Al momento - proseguono - c'è un atto che garantisce il mantenimento dell'occupazione diretta ex Lucchini, oggi ridotti a circa 1500 unità fra JSW-GSI-Piombino Logistic, ed è quello del vigente accordo di Programma sottoscritto nel 2018 con la multinazionale indiana che si era impegnata a realizzare un piano industriale, mai avviato. Nonostante il mancato assolvimento degli impegni industriali a JSW sono stati assegnati milionari contratti per la fornitura di rotaie da Rfi per il mantenimento della garanzia occupazionale. Abbiamo chiesto di poterci confrontare sul piano industriale di JSW, comprensivo di Piombino Logistic e Gsi, che oggi è stato soltanto anticipato nelle sue linee guide. Speriamo che da settembre si proceda verso una soluzione concreta. Quanto prima debbono essere avviati i 2,3 miliardi di euro di investimenti da parte di Metinvest-Danieli, confermati ancora una volta con le recenti dichiarazioni da parte di Giacomo Mareschi Danieli, ed i circa 140 milioni dichiarati da JSW.

"Incertezze su disparità di posizioni e tempi tra Metinvest e Jsw, il governo sia garante". Così commenta in una nota la Fim Cisl con il segretario nazionale Valerio D'Alò e Paolo Cappelli della Fim Toscana. In queste settimane, si rileva, "si stanno risolvendo i nodi tra le due aziende sulla suddivisione delle aree e non ci sono ostacoli alla concretizzazione degli impegni. Necessità, anche del Governo, era conoscere il quadro di riferimento e le eventuali difficoltà sul piano occupazionale. Si parla di 1330 unità per Jsw di cui 415 oggi coperti da ammortizzatore sociale, 52 addetti Gsi, 118 di Piombino Logistic. 1500 unità totali. Va dato per acquisito che non ci saranno esuberi e va trovata una soluzione d'insieme per tutti i lavoratori. Gsi e Piombino Logistica restano in capo a Jsw". Il sindaco di Piombino Francesco Ferrai, presente all'incontro, "conferma che non ci sono ancora novità sulla definizione di gestione delle aree ma che un incontro si terrà nei prossimi giorni. Metinvest conferma che ci sono ancora dei punti non definiti e senza la loro soluzione non è possibile parlare di piano occupazionale". "Come Fim - commenta D'Alò - riteniamo rischioso il tempo che intercorre nell'incertezza e la disparità di posizione, rispetto ai dati emersi, tra le due aziende. Se da una parte Metinvest ha già proceduto con la firma a ratificare la suddivisione condivisa delle aree, lo stesso non è accaduto per Jsw e questo impegna il Governo a essere garante degli investimenti in programma". "Piombino - afferma Cappelli - non può permettersi ulteriori impoverimenti dal punto di vista occupazione e merita di riceve dalla sua siderurgia, rilanciata, risposte per tutte le famiglie che sono coinvolte da ammortizzatori sociali e sperano nel rilancio degli impianti".

