Oltre 1.500 persone e centinaia di operai delle cave hanno manifestato davanti all’azienda del marmo Franchi Umberto di Carrara (Massa Carrara) in segno di protesta, dopo l’infausta dichiarazione dell’industriale del marmo Alberto Franchi che, in un fuori onda a Report, ha detto che “i lavoratori vittime di incidenti in cava si farebbero male perché deficienti”. Immediata la risposta da parte dei lavoratori e dei sindacati di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil che oltre al sit-in di protesta hanno indetto una sciopero della categoria del settore marmo del distretto Apuo-Versiliese.

Parole che in città hanno sollevato polemiche a non finire, creando malumore tra i lavoratori e una generale indignazione dell’opinione pubblica, espressa anche attraverso tanti commenti sulle pagine social.

“La dichiarazione fatta dal noto imprenditore Franchi, durante l’intervista che lo stesso aveva concesso ai redattori della nota trasmissione nazionale Report appare come un qualcosa di allucinante, incredibile, insostenibile, vergognoso - tuona a gran voce Lorenzo Sichei, responsabile Filca Cisl di Lucca e Massa Carrara -. Ricordiamo nell’esperienza sindacale vari episodi accaduti, purtroppo, al monte. Si trattò di eventi che nulla hanno a che fare con la ingenua disattenzione di qualche povero diavolo passato a miglior vita, ma invece purtroppo ad eventi che hanno a che fare con mancata manutenzione, lavorazioni di giornate e giornate in bancate rischiose poi successivamente cascate a terra con gli operai sopra, di lavorazioni programmate a velocità superiore con il rischio conseguente - accaduto più volte ed in cave diverse - di vere e proprie esplosioni di proiettili di diamantini, e poi anche a memoria, uno schiacciamento del malcapitato tra blocchi durante una lavorazione”. “Trattasi in tutti i casi, ed altri, di attività lavorative programmate, impostate, condivise, diremmo ordinarie. Lavorazione che per loro stessa natura sono comunque pericolose - sottolinea Andrea Figaia, segretario generale aggiunto Cisl Toscana Nord -. Magari non sono accadute nelle sue cave, ma, dichiarazioni simili sono inaccettabili ancor di più per lo spessore, l’importanza, la consistenza, anche finanziaria, dell’imprenditore”.

Avvenimenti tragici per molti operai e per le loro famiglie che certo non meritano parole di leggerezza come quelle espresse dall’imprenditore Alberto Franchi che comunque ha avuto il buon senso di rivolgere le sue scuse per quanto detto nel fuori onda.

Lavoratori e sindacati non ci stanno e vogliono tenere alta la guardia sul territorio e dicono basta alla “disinvoltura, alla leggerezza, e all’apparente insopportabile snobbismo, forse incoscienza, in tutto quello che, qua, viene fatto”. Per il sindacato occorre invece “avere testa, senso della misura, prudenza, senso del futuro, trattando materiali che poi alla fine, come le montagne, appartengono un po’ a tutti noi e non sono ripetibili”.

La manifestazione di protesta dei cavatori iniziata alle 9 davanti alla Umberto Franchi Marmi di Carrara è proseguita con un corteo fino alla sede di Confindustria. Al fianco di lavoratori e sindacati anche la sindaca di Carrara Serena Arrighi, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, alcuni esponenti della politica locale, gli assessori regionali Alessandra Nardini, Monia Monni e Simone Bezzini e il consigliere regionale Giacomo Bugliani.

Sara Martano