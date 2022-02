Conquiste del Lavoro

Nuovo stop di tre giorni, da oggi fino a lunedì per lo stabilimento Stellantis di Melfi a causa della crisi dei semi-conduttori. “Continuano ad arrivare brutte notizie per Melfi - afferma il segretario Fim Basilicata, Gerardo Evangelista -. Ieri è stato comunicato alla Rsa che lo stabilimento sarà nuovamente chiuso per tre giorni, a causa della mancata fornitura dei componenti, derivante dalla crisi dei semiconduttori che hanno fatto venire meno l’approvvigionamento delle centraline motore”. Per il sindacalista “tutto ciò conferma le perplessità già espresse dalla Fim sul prosieguo lavorativo e organizzativo alla Fca di Melfi, la situazione della fornitura dei semiconduttori non è cambiata e continua a penalizzare il percorso lavorativo oltre alla perdita di salario dei lavoratori. Nei giorni scorsi - continua Evangelista - la direzione aveva già annullato altri turni di lavoro, questa situazione potrebbe continuare anche nelle prossime settimane”. Il sindacato non ci sta e rilancia: “In questa fase complicata per lo stabilimento di Melfi e per arrivare al 2024 quando si inizieranno a produrre i nuovi quattro modelli assegnati da Stellantis, ci vuole da parte aziendale la massima partecipazione e condivisione, valorizzando la vera materia prima, i lavoratori, che in questo momento non stanno vivendo la fabbrica ma la stanno subendo e questo non può portare bene ad un’azienda che guarda al futuro”. Per la Fim lucana è necessario un confronto vero sull’organizzazione del lavoro che tenga conto delle problematiche rilevate dai lavoratori e dal sindacato.

Sa. Ma.



( 17 febbraio 2022 )