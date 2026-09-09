Il Bundestag è come un ring. Alice Weidel si gode il trionfo del suo partito in Sassonia e decreta il “fallimento totale” del governo, specialmente nella politica fiscale e in una “politica energetica sconsiderata”, che “causa uno spreco di denaro”. Il voto di domenica, ha detto la responsabile di Alternative für Deutschland è il segnale che “la coalizione rosso-nera è finita”. La bozza di bilancio presentata dall’esecutivo federale, sostiene Weidel, "una dichiarazione di resa" da parte dei partiti al governo. Nonostante le entrate fiscali record, il ticket CDU-SPD non sta gestendo l'economia in modo adeguato, perché non è disposto a liberarsi “dalle catene dell'ideologia verde, dell'immigrazione di massa di sinistra e della redistribuzione socialista”. Sulle politiche migratorie, AfD scarica sul governo le colpe della criminalità e dei problemi di sicurezza interna. “Chi si reca al lavoro in auto ogni mattina viene penalizzato al distributore di benzina a causa delle tasse esorbitanti sul carburante - dice Weidel - l’immigrato, invece, vive a spese della collettività viene viziato e protetto”. Se “ogni mese si perdono 12mila posti di lavoro nel settore industriale, le aziende falliscono e la disoccupazione risale - fa notare - allora il settore pubblico e quello dell'accoglienza dei richiedenti asilo saranno gli unici settori in crescita rimasti”. La reazione del cancelliere ferito è stata forte, ed è iniziata dalla questione dei milioni di lavoratori stranieri occupati nei mestieri specializzati. “La parola ‘remigrazione' - ha scandito Merz - non è altro che sinonimo di pulizia etnica basata sull'origine e sul colore della pelle”. Rivolgendosi al “signor Chrupalla”, co presidente di AfD, il cancelliere gli ha ricordato che “lei stesso proviene dal settore dei mestieri specializzati”, in cui “un lavoratore su sei ha un passaporto straniero”. Merz ha attaccato aspramente l'AfD e il suo stile politico. “Ciò che vi contraddistingue - ha affermato - è il disprezzo per le nostre istituzioni democratiche e la costante denigrazione personale dei rappresentanti del nostro Stato”. Il capo del governo tedesco ha evidenziato la “profonda spaccatura” tra l’AfD e il resto dei partiti nel Bundestag, “in politica estera, europea e anche nelle politiche sociali”. Merz riconosce che l'AfD ha ottenuto “un risultato elettorale notevole in Sassonia-Anhalt sotto ogni aspetto”, ma fa notare che il partito non ha raggiunto il suo vero obiettivo elettorale, la maggioranza assoluta. “Il 56 per cento degli elettori in Sassonia-Anhalt non vi ha votato”. Gli elettori, secondo il cancelliere, “si sono espressi in modo molto chiaro, e mi hanno anche dato un messaggio chiaro”. Tuttavia, “in nessuna parte della Germania otterrete la maggioranza con questa politica: lei è e rimarrà, signora Weidel, una forza distruttiva”. Lo scontro è anche sulla politica estera. AfD accusa il governo tedesco di “propaganda di guerra” e di aver intensificato lo scontro con la Russia. Merz ritiene che sia l'AfD a danneggiare gli interessi della Germania, a causa dei suoi stretti legami con Mosca: “L’unica cosa che minaccia veramente la Russia e Putin è la forza della democrazia, eppure voi rimanete chiaramente dalla parte della Russia”.

Pierpaolo Arzilla

( 9 settembre 2026 )