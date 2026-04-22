Svolta positiva per il sito produttivo Hiab di Statte, in provincia di Taranto. È stata infatti confermata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’acquisizione dell’intero ramo d’azienda da parte di Coseco Industrie Group. Si tratta di una realtà attiva nel settore delle attrezzature per veicoli destinati all’ecologia. Dopo mesi di incertezza, si apre ora una prospettiva concreta di continuità produttiva. L’operazione rappresenta infatti un passaggio cruciale per il rilancio industriale dell’area e per la salvaguardia occupazionale.

Il ministro Adolfo Urso ha sottolineato il valore dell’accordo.

“Questa operazione rappresenta un segnale forte e testimonia la capacità di una realtà importante come Coseco di dare una risposta industriale concreta a tutto il territorio - ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso -. È il frutto di una sinergia virtuosa tra istituzioni, in cui ciascuno, per le proprie competenze, ha svolto il proprio ruolo. Il Ministero - conclude - continuerà a sostenere le iniziative strategiche con ogni strumento a sua disposizione”.

L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di reindustrializzazione. È infatti la seconda vertenza risolta positivamente in pochi giorni in Puglia.

Dopo il caso Sofinter, anch’esso concluso con esito favorevole. I numeri del Mimit confermano l’impegno sul fronte industriale: sono 41 gli accordi raggiunti finora su scala nazionale. Con 383 siti salvaguardati e oltre 25mila lavoratori coinvolti. Restano ancora 43 tavoli aperti, in calo rispetto al passato.

Soddisfazione per la soluzione trovata per la vertenza Hiab è stata espressa anche dai sindacati metalmeccanici. Fim, Fiom e Uilm di Taranto parlano di risultato importante, frutto della mobilitazione e della pressione esercitata nei mesi scorsi. La vertenza Hiab era infatti considerata particolarmente delicata. Il rischio occupazionale era concreto e immediato, soprattutto in un territorio già segnato da difficoltà industriali. La multinazionale svedese aveva deciso di chiudere il sito, trasferendo la produzione nello stabilimento di Minerbio, in Emilia-Romagna.

Il piano di Coseco prevede ora un percorso graduale con investimenti industriali e formazione per i lavoratori. L’obiettivo è il completo riassorbimento delle 45 maestranze. Il progetto sarà articolato in cinque fasi progressive con inserimenti formativi mirati e sviluppo delle competenze.

I sindacati hanno assicurato vigilanza sull’intero processo affinché gli impegni presi vengano rispettati integralmente. Per Statte e per l’area di Taranto si apre così una nuova fase all’insegna del rilancio produttivo e della continuità occupazionale.

Sara Martano