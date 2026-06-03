Le organizzazioni sindacali dell’edilizia e le confederazioni Cgil, Cisl e Uil sono scese in piazza stamane davanti al cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Il presidio si è reso necessario dopo l’inchiesta della Procura milanese che ha portato alla luce un presunto sistema di sfruttamento della manodopera all’interno dell’opera affidata alla società americana Caddell Construction. “Il caporalato e lo sfruttamento non sono fenomeni confinati a specifiche aree geografiche o comparti isolati” affermano Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil in una nota congiunta. Per i sindacati, il cantiere del futuro consolato statunitense possiede un forte valore simbolico internazionale e proprio per questo dovrebbe rappresentare “un esempio positivo di rispetto delle norme e dei valori democratici”.

Al centro dell’indagine c’è la posizione di Ulas Demir, manager della filiale italiana della Caddell Construction, fermato mentre tentava di imbarcarsi per Istanbul. La Procura di Bergamo, competente per territorio in quanto il fermo è stato eseguito all’aeroporto di Orio al Serio, ha chiesto la convalida del provvedimento. Le accuse contestate sono quelle di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Secondo gli inquirenti, decine di operai indiani sarebbero stati reclutati all’estero attraverso intermediari ai quali avrebbero dovuto versare fino a 5mila euro per ottenere il posto di lavoro. Una volta arrivati in Italia, avrebbero percepito salari formalmente regolari ma fortemente ridotti dalle trattenute per vitto e alloggio, fino a guadagnare circa due euro l’ora.

I pubblici ministeri Paolo Storari e Mauro Clerici hanno descritto il sistema come una forma di “para-schiavismo”. Un quadro che ha suscitato forte indignazione anche a livello istituzionale. “Ogni volta che vedo problemi su Milano sono amareggiato” ha commentato il sindaco Giuseppe Sala a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Il primo cittadino ha però sottolineato l’importanza delle indagini giudiziarie quando consentono di “scoperchiare spazi bui” e far emergere situazioni irregolari.

Per i sindacati, la vicenda evidenzia la necessità di rafforzare controlli e strumenti di monitoraggio. Il segretario generale della Filca Cisl Lombardia Alem Gracic denuncia che ai rappresentanti sindacali sarebbe stato impedito l’accesso al cantiere e che i tentativi di organizzare assemblee informative con i lavoratori non hanno prodotto risultati. Circostanze che, secondo il sindacalista , dovrebbero essere considerate segnali d’allarme da approfondire tempestivamente.

L’inchiesta si inserisce in un contesto più ampio. I dati dell’Ispettorato nazionale del Lavoro mostrano infatti che in Lombardia il tasso medio di irregolarità nelle aziende controllate raggiunge il 68%. Nel settore delle costruzioni la percentuale supera il 63%, mentre sul fronte della sicurezza nei cantieri arriva oltre il 75%.

Numeri che confermano come il fenomeno non sia episodico ma strutturale. “Bisogna ridare dignità al settore dell’edilizia, ai lavoratori e alle imprese oneste - conclude Gracic -. Dopo i dipendenti sfruttati, a pagare il prezzo di queste pratiche sono anche le aziende che rispettano le regole e applicano correttamente i contratti”.

Sara Martano